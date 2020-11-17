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СТРАНА: журналисты заподозрили мужа генпрокурора Украины в коррупционных схемах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские журналисты выяснили, что муж генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился, получил денежную компенсацию, а потом устроился обратно на работу. Как пишет «СТРАНА», кроме того, расследователи заметили, что Колесник в ноябре 2019 года был переведён в Киев и получил звание полковника вскоре после того, как его жена стала депутатом от партии «Слуга народа».
СТРАНА: журналисты заподозрили мужа генпрокурора Украины в коррупционных схемах
Reuters

Заместитель начальника департамента киберполиции Денис Колесник, который является мужем генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, уволился, получил денежную компенсацию, а потом устроился обратно на работу. Как пишет «СТРАНА», это выяснили расследователи с портала Bihus.info.

Как стало известно журналистам, Денис Колесник уволился со службы и восстановился на ней уже через 10 дней. При этом при увольнении он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат на сумму приблизительно 770 тыс. гривен.

Кроме того, как ранее рассказывали журналисты-расследователи, Денис Колесник в ноябре 2019 года был переведён в Киев и получил звание полковника. Это произошло вскоре после того, как его жена стала депутатом от партии «Слуга народа».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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