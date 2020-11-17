СТРАНА: «Люди хотят жить» — украинский учёный призвал Зеленского закупить российскую вакцину
Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента Владимира Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как пишет «СТРАНА», текст письма он опубликовал на своей странице в Facebook. (Орфография сохранена. — ИноТВ).
«Уважаемый Владимир Александрович! Эпидемия коронавируса на Украине набирает угрожающих масштабов. Прирост заболевших в 11—12 тысяч человек за сутки очень быстро поставит разваленную отечественную систему здравоохранения на колени. Украинцев просто негде будет лечить и люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи. Это ужасная перспектива, которую карантин выходного дня, к сожалению, не сможет предотвратить. Сегодня уже всему научному сообществу очевидно, причём не только на Украине, но и во всём мире, что для борьбы с эпидемией необходимо принимать любые меры, которые позволят поднять Т-клеточный иммунитет, что в свою очередь поможет привести к усилению защитной реакции каждого человека», — указано в сообщении.
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