Эксперт: полный локдаун на Украине не приведёт к улучшению ситуации с коронавирусом

Украинский врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что возможное введение в стране полного локдауна на 2—3 недели позволило бы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Однако, как рассказал эксперт в комментарии порталу «Обозреватель», данный шаг мог бы повлиять лишь на сиюминутное снижение заболеваемости, поскольку существует опасность, что граждане будут игнорировать ограничительные меры.

Локдаун, введенный на Украине на 2—3 недели, позволил бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, но есть опасность, что граждане будут игнорировать ограничительные меры. Такое мнение в комментарии порталу «Обозреватель» высказал врач-эпидемиолог, глава организации «Инфекционный контроль» Андрей Александрин.

«Единственное, что может дать локдаун на 2—3 недели, то это определённое снижение нагрузки на систему здравоохранения. Но за время локдауна следовало бы подготовить новые койки, подвести к ним кислород, электричество, дорогостоящее медицинское оборудование», — подчеркнул он.

В то же время медик констатировал, что в нынешней ситуации эпидемии коронавируса количество коек для больных не является главной проблемой.

«Сколько бы мы коек ни плодили, медики у нас уже закончились, с этим уже катастрофа. Более того — идёт административное давление на медицинские учреждения по поводу открытия новых и новых коек», — сказал Александрин.

«Как меру, которая может повлиять на сиюминутное снижение заболеваемости, локдаун можно рассматривать. Но потом, когда закончится локдаун, всё вспыхнет точно так же, как и было. Поэтому это не приведёт к существенному изменению», — спрогнозировал врач.