Эксперт: полный локдаун на Украине не приведёт к улучшению ситуации с коронавирусом

Украинский врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что возможное введение в стране полного локдауна на 2—3 недели позволило бы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Однако, как рассказал эксперт в комментарии порталу «Обозреватель», данный шаг мог бы повлиять лишь на сиюминутное снижение заболеваемости, поскольку существует опасность, что граждане будут игнорировать ограничительные меры.
Локдаун, введенный на Украине на 2—3 недели, позволил бы снизить нагрузку на систему здравоохранения, но есть опасность, что граждане будут игнорировать ограничительные меры. Такое мнение в комментарии порталу «Обозреватель» высказал врач-эпидемиолог, глава организации «Инфекционный контроль» Андрей Александрин.
«Единственное, что может дать локдаун на 2—3 недели, то это определённое снижение нагрузки на систему здравоохранения. Но за время локдауна следовало бы подготовить новые койки, подвести к ним кислород, электричество, дорогостоящее медицинское оборудование», — подчеркнул он.
В то же время медик констатировал, что в нынешней ситуации эпидемии коронавируса количество коек для больных не является главной проблемой.
«Сколько бы мы коек ни плодили, медики у нас уже закончились, с этим уже катастрофа. Более того — идёт административное давление на медицинские учреждения по поводу открытия новых и новых коек», — сказал Александрин.
«Как меру, которая может повлиять на сиюминутное снижение заболеваемости, локдаун можно рассматривать. Но потом, когда закончится локдаун, всё вспыхнет точно так же, как и было. Поэтому это не приведёт к существенному изменению», — спрогнозировал врач.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва заявила, что российскому бойцу смешанных единоборств Адаму Яндиеву было официально предъявлено обвинение в нанесении лёгкого вреда здоровью другого бойца, Сергея Харитонова.
Друг бойца Bellator Сергея Харитонова, бизнесмен Руслан Абдо, прокомментировал интервью экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который заявил, что перед избиением просил извиниться обоих мужчин.
Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги матча с представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:4) в первом матче Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне (Великобритания).
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить до $27 млн на реализацию программы «Американские школы и больницы за рубежом» (ASHA). Как следует из документа, с которым ознакомился RT, инициатива направлена в том числе на продвижение интересов Соединённых Штатов в ряде регионов мира.
Аналитики выяснили, какие категории товаров со скидкой больше всего интересуют россиян во время «чёрной пятницы» 2020 года. Исследование (есть в распоряжении RT) провёл аналитический центр «Битрикс24».
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена признать поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта, пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, среди которых действующие и бывшие представители власти.
Аналитики финансовой корпорации Citigroup предполагают, что курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост.
Конгрессмена Франсиско Сагасти выбрали главой конгресса Перу. Это даёт ему право стать временным президентом страны после того, как недавно принявший присягу глава государства Мануэль Мерино заявил об уходе в отставку на фоне политического кризиса.