112: ООН прогнозирует на Украине начало худшей за десятилетие рецессии

Согласно обзору гуманитарной ситуации на Украине, подготовленном ООН, из-за пандемии коронавируса страна может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие. Как передаёт «112 Украина», согласно прогнозам экспертов, в результате более 9 млн человек рискуют оказаться на грани бедности.
По прогнозам ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся на грани бедности. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в обзоре гуманитарной ситуации на Украине, представленном ООН.
«С начала пандемии более 80 процентов домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40 процентах семей хотя бы один член семьи потерял работу. Хотя пока нет отдельных данных с востока Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными», — говорится в сообщении.
Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии.
Особую обеспокоенность вызывает ситуация в Луганской области, на подконтрольных и неконтролируемых правительством территориях. В этом регионе пока 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года.
В целом, ООН отмечает ухудшение эпидемиологической ситуации на Украине. Количество случаев коронавирусного заболевания удваивается каждые пять недель в целом по стране и каждые три недели на востоке страны.
Госсекретарь США Майкл Помпео во время предстоящего визита в Турцию посетит Стамбул, где встретится с Патриархом Константинопольским Варфоломеем и апостольским нунцием (послом Ватикана) Полом Расселлом.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 в Китае.
Пока не поступало данных о пострадавших в Монреале возле здания компании Ubisoft, где проходит полицейская спецоперация на фоне сообщений СМИ о возможном захвате заложников. Об этом информирует TVA со ссылкой на представителя городской полиции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью Общественному телевидению Армении, что решение по совместному заявлению о Нагорном Карабахе не обсуждалось, так как его надо было принять оперативно.
Полиция проводит крупную спецоперацию возле здания компании Ubisoft, специализирующейся на разработке компьютерных игр, в канадском Монреале. Граждан просят избегать района оцепления. Об этом информирует канадский телеканал CBC.
Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского форварда Ильи Ковальчука, отказался комментировать информацию о том, что его клиент готов рассмотреть варианты в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению заявил, что, если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были прекращены, под угрозой окружения оказались бы 30 тыс. армянских военных.
Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому федеральные музеи, музеи-заповедники и организации, осуществляющие выставочную деятельность, должны будут приостановить работу с 16 ноября по 15 января 2021 года.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что, как ожидается, клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 центра Чумакова будут завершены в середине декабря.
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об отзыве форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы из национальной сборной из-за скандала с публикацией в интернете личного видео игрока.