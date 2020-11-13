NBC: намного серьезнее, чем люди думают — американка, едва оставшаяся в живых после COVID-19

Корреспондент NBC Гейб Гутьерес побывал в одной из больниц Миннесоты, где лечат больных COVID-19. Среди прочего, он пообщался с пациенткой Келли Микер, которая чуть не умерла от коронавируса. Женщина в разговоре с журналистом посоветовала зрителям канала носить маски, отметив, что эта болезнь серьёзнее, чем думают люди.
С вами Гейб Гутьерес, я нахожусь в Миннеаполисе. А это реанимация для больных COVID-19, которая занята как никогда.
ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС, корреспондент NBC: Чего вы больше всего опасаетесь в ближайшие пару месяцев?
РЭЙЧЕЛ КЛЕЙН, медсестра больницы Abbott Northwestern: Того, будет ли у нас достаточнокоек для всех пациентов.
Среди этих пациентов 36-летняя Келли Микер, которую госпитализировали полтора месяца назад. Теперь она восстанавливается и уже не в изоляции. Менее недели назад она ещё находилась на аппарате ИВЛ.
КЕЛЛИ МИКЕР, пациентка: Я чувствовала себя ужасно. Я знала: что-то не так. С первого дня, когда у меня появились симптомы, мне было понятно, что у меня COVID. Но мне становилось всё хуже и хуже. Я чувствовала, как заболеваю всё сильнее.
Келли — тренер по гимнастике. Она любит свою семью и своих котов.
КЕЛЛИ МИКЕР: Я ещё никогда не была столь благодарна за то, что всё ещё жива.
Вам как матери насколько сложно было лишиться возможности лично видеть вашу дочь, которая была в столь тяжёлом состоянии?
БРЕНДА ФИК, мать Келли Микер: Не могу это описать. Вам хочется быть там. Это ваш долг. Но вы не можете. И получается, что вы абсолютно беспомощны.
Только за последние две недели количество новых случаев в Миннесоте выросло на 125 процентов. Однако эта статистика даже отдалённо не отражает того, что медсестра Кейти О’Нил наблюдает каждую смену.
КЕЙТИ О’НИЛ, медсестра: На самом деле я не думаю о цифрах, я думаю лишь о своих пациентах.
Больница Abbott Northwestern предоставила нам редкую возможность побывать внутри, чтобы показать смертоносные последствия пандемии.
ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС:В отделении интенсивной терапии этой больницы 30 коек для больных c COVID. И прямо сейчас три четверти из них заняты. По мере приближения зимы здесь беспокоятся не только о больничных местах, но и об укомплектованности персоналом.
Каждый новый день приносит Келли Микер небольшие победы. Сегодня она впервые после комы смогла самостоятельно ходить.
Что вы скажете тем людям, которые со скептицизмом относятся к серьёзности COVID?
КЕЛЛИ МИКЕР:Скажу: «Носите маски». Ведь я чуть не умерла от этой болезни. Всё это серьёзнее, чем думают люди.
ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС: Сегодня Миннесота сообщила о рекордном количестве погибших от COVID.
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