24 канал: в Раде предложили наказывать украинские СМИ за «отрицание российской агрессии»

В Верховной раде предложили наказывать украинские СМИ, которые «отрицают военную агрессию России против Украины». Как передаёт «Телеканал новин 24», согласно законопроекту, предложенному комитетом рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нарушение данного правила может привести к тому, что у СМИ будут отзывать лицензии.
Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики предложил принять законопроект о наказании СМИ, которые «отрицают военную агрессию России против Украины». Как сообщает «Телеканал новин 24», нарушение данного правила может привести к тому, что у СМИ отберут лицензию.
Как отмечает канал, согласно законопроекту, если факт российской агрессии отрицает кто-то из гостей в прямом эфире, СМИ не будут нести за это ответственность лишь в одном случае — если журналисты «сделают всё, чтобы остановить данное нарушение».
После первого нарушения предполагается, что медиа будут вынуждены заплатить штраф. Если же СМИ во второй раз нарушит правило, то Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины будет обращаться в суд с требованием отменить лицензию средства массовой информации.
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