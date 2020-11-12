СТРАНА: сама виновата — украинские врачи вынудили женщину рожать у входа в больницу

Жительнице Черкасской области Украины, болевшей коронавирусом, пришлось рожать у входа в местную больницу, куда её не впустили из-за перегруженности пациентами. Как пишет «СТРАНА», в клинике ситуацию оправдывают тем, что женщина не вызвала скорую, а также стучалась в двери основного отделения, а не перинатального.

В Черкасской области Украины женщина родила под входом в местную больницу, куда её не впустили из-за перегруженности пациентами с коронавирусом. Как пишет «СТРАНА», схватки у Евгении Киркич начались ночью, но вести жену мужу Александру пришлось в больницу, где принимают с коронавирусом, так как семья как раз заразилась недугом. По дороге мужчина дозвонился врачу, который должен был принимать роды до коронавируса, а та сообщила о ситуации своей коллеге в больнице, куда направлялась пара.

Но несмотря на такую подготовку, двери больницы оказались закрыты, а схватки продолжались.

«У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала. Здесь в плаценте всё. Я её (куртку. — ИноТВ) перестирал и в ней пришёл», — рассказал Александр, муж Евгении.

Роды на улице приняла акушерка, которой звонили в дороге, — та еле успела приехать из дому. Расстилать свою куртку мужчине пришлось прямо на улице вместо пелёнок.

«Я уже видел, как появлялась головка. Как раз она подъехала. Когда она уже позвонила, здесь уже процесс шёл. Когда жена рожала, позвонила на эмоциях — и тогда в это время вышла бригада. Жена родила быстро, поэтому у меня уже на руках был ребёнок», — добавил новоиспечённый отец.

В этот момент открылись двери больницы.

«Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую ​​коляску. Она не могла сесть, она была в штанах, штаны приспущены, ребенок в руках, плацента не перерезана, она не могла сесть. Они неспешно пошли. Знаете, что меня больше всего удивило: все были очень медленные, за исключением врача, которая ехала. Все были очень медленные, никто не спешил, у всех всё было хорошо», — добавил мужчина.

В областной больнице ситуацию оправдывают тем, что семейство само виновато: скорую помощь не вызвали, стучались в двери основного отделения, а не перинатального, откуда роженицу и направили бы в коронавирусный корпус. Но всё же пообещали провести служебное расследование.

Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста утверждает, что задержка с персоналом произошла потому что медикам нужно много времени, чтобы надеть защитную форму. Известно, что пуповину перерезали уже в родильном зале, открытия которого роженица ждала, лёжа на сломанной каталке.