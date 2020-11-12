Euronews: в Воронеже новорождённых отправляют в изоляцию из-за коронавируса

В областной детской больнице Воронежа организовали специальное отделение, куда помещают младенцев сразу после родов, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса от заражённых матерей. До получения отрицательных результатов тестов с новорождёнными контактируют только медработники в средствах индивидуальной защиты. Повышенные меры предосторожности связаны с тем, что Воронежская область входит в десятку российских регионов с самым высоким числом заболевших, передаёт Euronews.
Воронежская область входит в десятку российских регионов с самым высоким числом заболевших COVID-19. Группа риска, к которой приковано особое внимание местных властей, — беременные женщины.
С марта этого года коронавирусом в Воронежской области заразились 538 будущих мам. В настоящее время, по данным местных СМИ, каждый день здесь выявляется до 10 случаев заболевания среди беременных.
Чтобы предотвратить риск заражения коронавирусом от матери, младенца сразу после родов изолируют. Для этого в Воронеже организовали новое временное отделение на 20 коек.
АННА ЯКУНИНСКАЯ, заведующая отделением: Врачи отделения с ними общаются каждый день. При желании мы можем послать фотографию ребёнка маме — так как он рождается, и мама даже не видит его лица.
Большинство рожениц, скрепя сердце, соглашаются на разлуку. Но есть и те, кто против, — и они имеют на это полное право, говорят в больнице.
За последние сутки в России жертвами COVID-19 стали 432 человека. Заразились коронавирусом 19 851.
Москва уже приняла ответные зеркальные санкции по ситуации с Алексеем Навальным, они касаются ряда представителей Германии и Франции. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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В новом Кодексе об административных правонарушениях должен быть предусмотрен единый правовой режим в отношении санкций за нарушение правил благоустройства, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
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