Вести: Киев выдавал еврейских жертв нацизма за украинцев

15:35
Академик РАН оценил перспективы окончания пандемии
Академик РАН Сергей Колесников оценил перспективы окончания пандемии.
15:31
Губерниев объяснил, почему задавал Загитовой неудобные вопросы
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему задавал олимпийской чемпионке Алине Загитовой неудобные вопросы во время интервью.
15:30
В Подмосковье рассказали о волонтёрской помощи для пожилых
В Подмосковье мобильные бригады будут доставлять продукты пожилым жителям на самоизоляции.
15:28
В сургутской больнице увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19
В Сургутской окружной клинической больнице почти в пять раз увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19.
15:28
На должность главы Сарапула претендуют девять кандидатов
Количество претендентов на должность главы Сарапула в Удмуртии увеличилось до девяти.
15:27
Свидетель рассказал об аварии на Садовом кольце
Очевидец рассказал, что на месте аварии на Садовом кольце собралось большое количество спецтехники.
15:25
Движение по самому длинному участку ЦКАД запустят 11 ноября
Движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) будет официально запущено 11 ноября.
15:24
Два судна России направились на базу «Северного потока — 2» в ФРГ
Ещё два российских корабля отправились в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Marine Traffic.
15:18
Минаков: Нурмагомедов сделал многое для спорта, но это не основание для звания Героя России
Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
15:14
Франция усиливает контроль границ в рамках Шенгенской зоны
Франция вдвое увеличит численность подразделений, контролирующих внешние границы страны, такое решение принял французский президент Эммануэль Макрон.
15:12
В Подмосковье субъекты МСП заключили экспортные контракты на $33,4 млн
Предприниматели Московской области заключили экспортные контракты на сумму $33,4 млн за первые девять месяцев года. Содействие в этом оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.
15:07
Лукашенко: уехавшие работать в Польшу врачи не смогут вернуться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уехавшие работать в Польшу и страны Запада белорусские врачи не смогут вернуться в республику, чтобы продолжить работать дома.
15:03
СК начал проверку после въезда автомобиля в остановку в центре Москвы
Следователи организовали проверку обстоятельств инцидента в центре Москвы, где автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по столице.
15:00
Вирусолог рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19
Профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что нужно сделать перед вакцинацией от COVID-19.
14:58
Лесовой признался, что был удивлён вызову в сборную России
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал о своей реакции на вызов в сборную России по футболу на ноябрьские матчи.
14:55
Польша выдала России обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
14:51
В европейской части России ожидаются аномально тёплые пять дней
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально тёплая погода в европейской части России сохранится на ближайшие пять дней.
14:48
Макгрегор объяснил причину своего последнего ухода из UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, из-за чего он в последний раз решил покинуть UFC.
14:45
Николай Фоменко высказался за ограничение международных перелётов на фоне пандемии
Шоумен Николай Фоменко высказался за ограничение перелётов с Турцией, рассказал, как коронавирус затронул его близких, и признался, что не расстаётся с маской и перчатками.
14:45
В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали 199 случаев коронавируса, заявили в региональном оперативном штабе.
14:45
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Челябинской области зафиксировали 179 случаев коронавируса за сутки, заявили в региональном оперативном штабе.
14:44
В Нижегородской области детям младше 16 лет запретили посещать ТЦ без сопровождения
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», в соответствии с которыми дети, не достигшие возраста 16 лет, с 5 ноября могут посещать торговые центры только в сопровождении родителей либо учителей, воспитателей, тренеров.
14:43
В Совфеде рассказали о сервисе по трудоустройству для бывших заключённых
Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко рассказала о сервисе по трудоустройству для бывших заключённых.
14:42
В МИД Украины сообщили о планах провести саммит «Крымской платформы»
Саммит «Крымской платформы» планируется провести в Киеве в мае 2021 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
14:42
Турция начала клинические испытания своей вакцины от коронавируса
Первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса началась в Турции, заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
14:35
В Приморье ожидается похолодание до -18 °С
По данным Примгидромета, начиная с понедельника, 9 ноября, в Приморском крае ожидается похолодание, в некоторых районах температура может опуститься до -18 °С и выпадет снег.
14:31
В Ленобласти с 5 ноября действует штормовое предупреждение
В МЧС напоминают о штормовом предупреждении по Ленобласти. В четверг, 5 ноября, в области будет облачно, а в большинстве районов начнутся дожди.
14:31
Гидрометцентр: зима в России будет холоднее прошлогодней
Предстоящая зима в России будет холодней прошлогодней, однако температура воздуха ожидается выше или около нормы. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
14:31
В Тюменской области начата проверка после того, как один подросток застрелил другого
Прокурор Тюменской области поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями своих обязанностей после того, как один подросток застрелил другого.
14:31
Орлов высказался об идее о присвоении Нурмагомедову звания Героя России
Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
14:30
В Ижевске пройдёт военно-спортивная акция «Один день в армии»
Военно-спортивная акция «Один день в армии» (18+) состоится в Ижевске 9 ноября.
14:28
В Приморье подвели итоги программы «Дальневосточная ипотека»
В Приморье государственной программой кредитования «Дальневосточная ипотека» с кредитной ставкой 0,7% годовых воспользовались более 3,5 тыс. человек.
14:28
Валуев прокомментировал предложение о присвоении Нурмагомедову звания Героя России
Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
14:20
В Приморье на выплаты семьям с первенцем направлено около 1,4 млрд рублей
В Приморье с начала года на ежемесячные выплаты семьям с первым ребёнком было выделено почти 1,4 млрд рублей.
14:19
Климатолог рассказал о размытии границ сезонов в будущем
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв рассказал, что в будущем межсезонье станет длиннее.
14:19
Игонин назвал матч с «Лацио» одной из лучших игр «Зенита»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ничью с римским «Лацио» в третьем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
14:18
В Калининградской области началась реставрация кирхи XVIII века
В посёлке Ясное Калининградской области началась реставрация кирхи начала XVIII века.
14:18
В Башкирии рассказали о пакете мер поддержки бизнеса в период пандемии
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал поручение правительству подготовить третий пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.
14:17
На Ставрополье ограничили участие в судебных заседаниях из-за пандемии
Ленинский районный суд Ставрополя ограничил участие даже в открытых судебных заседаниях из-за пандемии коронавируса, следует из информации на официальном сайте суда.
14:16
В Латвии радио оштрафовали на €8 тысяч за интервью с Жириновским
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии оштрафовал радио «Балтком» на €8 тысяч из-за интервью с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
14:12
В Госдуме изучают вопрос об ужесточении правил оборота оружия
В Государственной думе рассматривают вопрос об ужесточении правил оборота оружия — речь идёт о том, чтобы уравнять требования к владению нарезными и гладкоствольными средствами.
14:06
Момент въезда автомобиля в остановку в центре Москвы попал на видео
Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале опубликовал запись, на которой запечатлён момент въезда автомобиля в автобусную остановку в центре города.
14:06
Посольство проверяет данные о задержании россиян после теракта в Вене
Посольство России перепроверяет информацию о возможных задержаниях людей с российским гражданством после теракта в Вене. Подтверждения этому пока нет, сообщил посол Дмитрий Любинский.
13:58
Телеведущий Шац заявил, что у него отличные впечатления от игры «Зенита» с «Лацио»
Известный телеведущий и актёр Михаил Шац поделился эмоциями после матча петербургского «Зенита» с римским «Лацио» в третьем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
13:57
Эксперт оценил эффективность антибиотиков при коронавирусе
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский ответил на вопрос, насколько оправданно самолечение антибиотиками при коронавирусе.
13:53
ЕК ухудшила прогноз спада мировой экономики в 2020 году
Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мировой экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году до 3,8%, сообщает ТАСС.
13:50
Количество подписчиков Загитовой в Instagram возросло до 800 тысяч
Аккаунт олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины Загитовой в социальной сети Instagram достиг отметки в 800 тыс. подписчиков.
13:48
В центре Москвы автомобиль въехал в остановку
В центре Москвы автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали три человека. Об этом заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
13:41
В зданиях правительства Москвы заработала система регистрации
В правительственных зданиях Москвы с 5 ноября заработала система регистрации на входе, её будут проходить как сотрудники органов власти, так и посетители.
13:40
Рой Джонс высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.