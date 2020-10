Guardian: британское общество гораздо более склонно к умеренным взглядам, чем кажется

55% британских избирателей имеют центристские взгляды, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование, проведённое исследовательским центром More In Common. Согласно исследованию, политический радикализм и склонность к культурной войне свойственна лишь небольшой группе радикалов, а их заметность обусловлена повышенной активностью данной группы в соцсетях.

Желание участвовать в культурной войне характерно лишь для небольшой группы политических радикалов Великобритании, не представляющей собой всех британских избирателей, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование, проведённое исследовательским центром More In Common. Согласно исследованию, в британском обществе на самом деле преобладает согласие по таким темам как гендерное равенство и проблемы изменения климата, обычно относящиеся к тематике «культурных войн». Одновременно с этим, непропорциональное количество политических комментариев в соцсетях делается небольшими группами политически ангажированных людей. В исследовании говорится, что 12% избирателей в 6 раз более активны в соцсетях, чем всё остальное население. Среди них выделяют две подгруппы, наименее способные к компромиссам — «прогрессивные активисты» и «махровые консерваторы». Что же касается остальных двух третей избирателей, к которым относятся центристы, лево-центристы и право-центристы, то они предпочитают не конфликт, а компромисс. Кроме того, исследование установило заметную разницу между Великобританией и США, пишет The Guardian. Среди англичан наблюдалась гораздо большая склонность к умеренным политическим взглядам: 55% респондентов заявили о своих центристских взглядах. Между тем в США также ответили 33% опрошенных. «Общая картина в США такова, что есть два крыла, ненавидящих друг друга, и измотанная середина», — приводит издание отрывок из исследования. Авторы исследования приходят к выводу, что проблема изменения климата не является предметом культурной войны в Великобритании. 85% британских избирателей считают, что изменения климата являются проблемой. Кроме того, в исследовании говорится о том, что пандемия коронавируса привела к росту социальной солидарности. В феврале 70% избирателей соглашались с выражением «каждый сам за себя» и лишь 30% соглашались с тем, что «мы заботимся друг о друге». К сентябрю вторая группа доросла до 54%. «Обе стороны культурной войны делают ставку на преувеличение опасности противоположной стороны. Обе стороны хотят заставить нас думать, что любой человек, не разделяющий их взгляды, находится по другую сторону баррикад. Но правда состоит в том, что их дебаты проходят мимо большинства людей», — приводит издание слова соавтора исследования Тима Диксона.

