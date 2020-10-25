Sky News: на фоне рекордных для Польши показателей по числу заболевших у её президента выявили COVID-19

После того как польский президент Анджей Дуда сдал положительный тест на коронавирус, его пресс-секретарь Блажей Спыхальский написал в Twitter, что глава государства чувствует себя хорошо и теперь будет находится на карантине, передаёт Sky News. О болезни Дуды стало известно на фоне того, как в стране отмечен рекордный прирост числа заболевших.
На фоне того, как Польша бьёт рекорды по числу заразившихся коронавирусом за сутки, её президент Анджей Дуда сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Sky News.
Его пресс-секретарь Блажей Спыхальский написал в Twitter, что глава государства чувствует себя хорошо и будет находится на карантине.
О диагнозе Дуды стало известно в то самое время, когда в стране фиксируется резкий рост числа подтверждённых случаев заражения COVID-19, а также связанных с этой болезнью смертей.
Так, в пятницу в Польше было зарегистрировано 13 600 новых случаев заражения, что стало новым рекордом. Кроме того, было зарегистрировано 153 смерти, в результате чего общее число погибших от COVID-19 составило 4162 человека.
Польское правительство уже объявило о том, что вся страна станет «красной зоной» строгих мер, тем самым окажется в шаге от национального карантина. Власти, как поясняется в статье, таким образом пытаются сдержать распространение вируса.
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