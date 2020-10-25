Sky News: на фоне рекордных для Польши показателей по числу заболевших у её президента выявили COVID-19

12:59 Румынская бригада арбитров рассудит «Локомотив» и «Баварию» в матче ЛЧ Румынский арбитр Иштван Ковач получил назначение на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/2021 между московским «Локомотивом» и мюнхенской «Баварией».

12:57 В Минске приостановлена работа 12 станций метрополитена Метрополитен Минска заявил о приостановке работы 12 станций в белорусской столице в преддверии намеченной в городе несанкционированной акции протеста.

12:56 Мясников отреагировал на критику Жириновского Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников отреагировал на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского «лишить его диплома врача» из-за заявлений об отсутствии необходимости закрывать международные границы в условиях пандемии.

12:47 Уткин уверен, что Нурмагомедов проведёт 30-й поединок в честь отца Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

12:45 Алиев заявил о готовности Баку согласовать прекращение огня в Карабахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку согласовать прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

12:43 Росморречфлот рассказал о состоянии повреждённого взрывом танкера В пресс-службе Росморречфлота рассказали о состоянии танкера «Генерал Ази Асланов» после ЧП в Азовском море.

12:30 Тренер Волкова: готовы будем подраться зимой Тарас Кияшко, тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова, прокомментировал победу подопечного над Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

12:27 Следователи опубликовали видео с места убийства депутата Петрова Следственный комитет опубликовал видеоролик с места убийства депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.

12:26 В Волгограде мужчина открыл стрельбу из ружья по группе подростков В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который стрелял из ружья с балкона по группе подростков, которые, как ему показалось, нагрубили ему.

12:19 Монсон: Нурмагомедов уже достиг всего Бывший боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон прокомментировал победу российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

12:14 В Чехии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса За прошедшие сутки в Чехии зафиксировали 15 252 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

12:01 Зеленский проголосовал на местных выборах Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал в Киеве на местных выборах.

11:58 Шербакова заявила о намерении реабилитироваться в произвольной программе на этапе КР в Сочи Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе Кубка страны в Сочи.

11:52 Вертолёты и суда привлечены к поискам пропавших в Азовском море В поисках троих членов экипажа, пропавших после взрыва на танкере в Азовском море, участвуют семь морских судов и два вертолёта.

11:42 Уайт назвал Нурмагомедова величайшим бойцом ММА Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт обратился к российскому чемпиону организации в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, принявшему решение завершить карьеру.

11:41 В России компаниям компенсируют затраты на транспортировку товаров Правительство России направит российским промышленным компаниям более 5 млрд рублей на возмещение расходов по транспортировке товаров.

11:29 В центр Минска стягивают силовиков В центр Минска стягивают сотрудников милиции, внутренние войска и ОМОН, там ожидается очередная несанкционированная акция сторонников оппозиции, сообщает РИА Новости.

11:27 Нурмагомедов выразил готовность помогать Мендесу в тренерской деятельности Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил своему тренеру Хавьеру Мендесу, что готов помочь ему с подготовкой нового поколения бойцов.

11:24 Премьер Украины проголосовал на местных выборах Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на местных выборах.

11:18 В Кремле поздравили Нурмагомедова с победой над Гэтжи Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал победу российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи, которая произошла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254.

11:11 В Афганистане заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды» В Афганистане заявили о ликвидации «одного из наиболее разыскиваемых ФБР пропагандистов «Аль-Каиды»* — Хусама Абд-аль-Рауфа, также известного как Абу Мухсин аль-Масри.

11:08 СМИ: Руководство «Зенита» не планирует увольнять Семака Руководство петербургского «Зенита» не рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Сергея Семака.

11:07 На Украине выявили 6088 новых случаев коронавируса за сутки На Украине выявили 6088 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано более 343 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

11:00 Дядя Нурмагомедова: Хабибу политика не нужна Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его племянник не собирается заниматься политической деятельностью после завершения карьеры.

10:54 Все школы Кемеровской области переводят на дистанционное обучение Власти Кемеровской области приняли решение перевести все школы региона на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

10:46 Россияне рассказали, как выглядит идеальный выходной Согласно данным опроса, 26% россиян считают, что выходной день — это время для общения с супругами, детьми и родителями. Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob есть в распоряжении RT.

10:41 Джонс недоволен тем, что Нурмагомедов претендует на звание величайшего бойца всех времён Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе и первый номер рейтинга pound-for-pound Джон Джонс остался недоволен тем, что обладатель титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов попросил поставить его на первое место рейтинга вне зависимости от весовой категории.

10:34 За сутки в России выписаны 7704 человека после COVID-19 За сутки в России выписаны 7704 человека после перенесённого коронавируса, за всё время выздоровели 1 138 522 человека.

10:31 За сутки в России скончались 229 пациентов с коронавирусом За сутки в России подтверждено 229 случаев смерти людей с коронавирусом, за всё время — 26 050.

10:30 В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса, за всё время в стране зарегистрировано 1 513 877 пациентов с COVID-19.

10:25 Дядя Нурмагомедова заявил, что Хабибу уже не настолько интересен бой с Мейвезером Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что поединок с американским боксёром Флойдом Мейвезером — младшим не представляет особого интереса для его племянника.

10:21 В России за сутки проведено 550 тысяч тестов на коронавирус В России за сутки проведено 550 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

10:15 Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи прокомментировал исход главного боя UFC 254 Али Абдель-Азиз, менеджер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего обладателя временного титула американца Джастина Гэтжи, прокомментировал исход поединка между своими клиентами.

10:11 Уголовное дело возбуждено после аварии на танкере в Азовском море Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП на танкере «Генерал Ази Асланов», который оказался повреждён из-за взрыва 24 октября.

10:06 Число случаев коронавируса в Германии превысило 429 тысяч В Германии за сутки выявили 11 176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

10:04 Шлеменко: не вижу смысла для возвращения Нурмагомедова Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, о котором он объявил по окончании боя с Джастином Гэтжи.

09:53 Собянин отметил выполнение москвичами мер против COVID-19 Московский мэр Сергей Собянин считает, что меры властей по борьбе с распространением COVID-19 восприняты москвичами и выполняются ими.

09:51 В Москве от коронавируса вылечились ещё 2614 человек Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 2614 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве.

09:47 Губерниев высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Джастином Гэтжи, а также на решение россиянина завершить карьеру.

09:42 Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Иркутской области Междугородний пассажирский автобус опрокинулся в кювет на федеральной автодороге «Вилюй» в Иркутской области.

09:31 Нурмагомедов в бою с Гэтжи проиграл второй раунд в карьере Судьи поединка Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254 отдали победу в первом раунде американскому бойцу.

09:28 Росморречфлот рассказал о ходе поисков моряков в Азовском море В Росморречфлоте рассказали о результатах ночных поисков моряков с повреждённого взрывом в Азовском море танкера «Генерал Ази Асланов».

09:21 У мэра Стамбула выявили коронавирус Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

09:20 Магомедшарипов отреагировал на завершение карьеры Нурмагомедовым Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с победой в бою с Джастином Гэтжи и завершением карьеры.

09:10 Росморречфлот не фиксирует утечку топлива из танкера в Азовском море Росморречфлот не фиксирует утечку нефтепродуктов из повреждённого взрывом танкера в Азовском море, нефтяных пятен в акватории нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

09:09 Махачев — Нурмагомедову: ты будешь для нас примером во всём Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев обратился к своему другу, чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который объявил о завершении карьеры.

09:03 На Украине начались местные выборы На Украине стартовали выборы мэров городов, сельских и поселковых голов, депутатов в городские, районные и областные советы.

08:58 Пакьяо: поздравляю величайшего Нурмагомедова с отличной карьерой Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, отреагировал на решение обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

08:57 Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» оценил нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.