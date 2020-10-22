NTD: вслед за Мальтой и Кипром ЕС проверит Болгарию на «золотые паспорта»
ЕС начинает дисциплинарную процедуру в отношении Кипра и Мальты за их программы «золотой паспорт». Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам судебной власти, равенства и верховенства права Кристиан Виганд.
По его словам, схемы позволяли состоятельным иностранцам покупать гражданство ЕС в обмен на инвестиции. Для Мальты их объём составлял миллион евро, а для Кипра — два миллиона. При этом страны не требовали подтверждать реальную связь заявителя со страной, в которой он собирался получить паспорт. То есть ему не обязательно было там проживать.
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