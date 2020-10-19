Le Monde: отопление и собаки — французский депутат предложила новые методы борьбы с клопами

Депутат от партии «Вперёд, республика!» Кати Ракон-Бузон призывает оставить инсектициды в качестве последнего средства от клопов из-за их низкой эффективности и вреда для человека — по её словам, гораздо больший интерес представляет метод полного отопления помещения и обнаружение очагов заражения с помощью собак, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, борьба с постельными клопами во Франции стоит особенно остро: в последние два года количество обращений в специальные службы увеличилось почти в три раза.

За последнее время во Франции увеличилось число обращений, связанных с появлением постельных клопов в жилищах, пишет Le Monde со ссылкой на депутата от партии «Вперёд, республика!» Кати Ракон-Бузон. В своём докладе «Постельные клопы: бедствие в тени государственной политики» она объясняет, что эта проблема возникла из-за роста международных поездок, развития сезонного жилья по типу Airbnb и обмене подержанными товарами.

Как рассказывает издание, Профсоюзная палата дезинфекции, дезинсекции и дератизации (CS3D) в 2017 году зарегистрировала 200 тыс. обращений по поводу постельных клопов, 400 тыс. — в 2018 году и 540 тыс. — в 2019, то есть за два года их количество почти утроилось. Для подготовки сертифицированных специалистов эта палата создала Национальный институт по изучению и борьбе с постельными клопами (INELP). Эта инициатива оказалась своевременной: в докладе отмечается, что, по отзывам, оказанные услуги значительно отличаются по качеству и не всегда отвечали запросам.

При этом Кати Ракон-Бузон предлагает изменить юридическую форму INELP, чтобы поддерживать «постоянный диалог между учёными и профессионалами», а также разработать «национальную доктрину» по борьбе с вредителями, которая будет регулировать использование инсектицидов. Как указывает депутат, применение химических веществ для многих компаний остаётся первым и единственным способом справиться с нежелательными насекомыми, хотя они не только малоэффективны против клопов, которые выработали устойчивость к этим веществам, но и оказывают негативное влияние на человека. По словам Ракон-Бузон, в настоящее время специалисты, энтомологи и представители CS3D сходятся во мнении, что приоритетом должны пользоваться механические (всасывание) и термические (нагревание или замораживание) методы, а к химии нужно прибегать в последнюю очередь в отдельных ситуациях и использовать в малых дозах.

В своём докладе депутат от партии «Вперёд, республика!» также требует, чтобы была проведена оценка возможностей «метода полного отопления» с использованием высоких температур. Клопы и их яйца погибают при температуре выше 45 °С, однако сейчас используют главным образом паровые приборы, «подметая» в местах, где могут укрываться насекомые: постельном белье, плинтусах, карнизах, розетках и переключателях. Такой способ «долгий и утомительный», поэтому другой метод может представлять больший интерес.

Кроме того, необходимо усовершенствовать способы обнаружения постельных клопов. Тренировка собак показывает «отличные результаты», однако и у неё есть свои минусы: собака должна быть идеально подготовленной, а её хозяин — уметь правильно интерпретировать её сигналы, на что нужно потратить время и деньги. К тому же собака быстро устаёт и не может долго работать, что станет проблемой в ситуации с массовым заражением (например, в целом многоквартирном доме). Наряду с собаками Кати Ракон-Бузон предлагает обратить внимания на химический метод обнаружения клопов, пишет Le Monde.