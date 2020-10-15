CNN: не хочу, чтобы лилась кровь — президент Киргизии объяснил свою отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне многодневных протестов по поводу спорных выборов. По его словам, он хочет предотвратить стычки между правоохранительными органами и протестующими, которые требовали его ухода, пишет CNN.
Это уже третий президент Киргизии, которого свергают в ходе народных волнений с 2005 года. В Киргизии царит хаос, начиная с парламентских выборов 4 октября, итоги которых оппозиция отвергла после того, как было объявлено, что союзники Жээнбекова одержали на них победу.
В своём заявлении Жээнбеков сообщил, что опасается насилия в том случае, если протестующие осуществят свою угрозу и маршем пойдут на его резиденцию.
«Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции, — заявил он. — Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».
После выборов сторонники оппозиции вышли на улицы и взяли под контроль правительственные здания, вынудив власти аннулировать результаты голосования.
В среду Жээнбеков принял решение парламента избрать премьер-министром Садыра Жапарова, которого его сторонники освободили из тюрьмы на прошлой неделе. После отставки Жээнбекова президентские полномочия перейдут к спикеру парламента Канатбеку Исаеву. Если тот тоже подаст в отставку, то бразды правления примет Жапаров.
Депутат парламента Дастан Бекешев, который не поддерживает ни Жээнбекова, ни Жапарова, прокомментировал это следующим образом: «Президент не сумел удержаться. Очень слаб. Никакого духа. Непонятно, что будет дальше».
Между тем, в Киргизии располагается как российская военная база, так и крупный золотой рудник, принадлежащий Канаде. Москва, которая считает постсоветское пространство своей сферой влияния, заявила, что берёт вопрос обеспечения стабильности в Киргизии на себя, предупредив, что страна может погрязнуть в хаосе.
При этом Россия также столкнулась с нестабильностью в трёх других бывших советских республиках: Белоруссии, где идут протесты против президента Александра Лукашенко, а также в Армении и Азербайджане, которые воюют за контроль над Нагорным Карабахом.
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