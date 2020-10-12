Der Spiegel: нарушения перемирия в Нагорном Карабахе вызвали у ЕС «большую обеспокоенность»

Евросоюз с «большой обеспокоенностью» отнёсся к сообщениям о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе, сообщает Der Spiegel. Об этом заявил глава внешней политики союза Жозеп Боррель. Он призвал Армению и Азербайджан уважать заключённые договорённости и провести переговоры в рамках Минской группы, рассказывает немецкое издание.
Европейский союз встревожили известия о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает Der Spiegel. Сообщения о продолжающейся военной активности, направленной в том числе против гражданских целей, а также информация о жертвах среди гражданских вызывают у ЕС «большую обеспокоенность», заявил глава внешней политики союза Жозеп Боррель. Он призвал Армению и Азербайджан уважать заключённые договорённости и провести переговоры в рамках так называемой Минской группы.
На том же самом в ходе телефонного разговора с армянским премьер-министром Николом Пашиняном настояла и канцлер Германии Ангела Меркель. Она приветствовала гуманитарное перемирие и подчеркнула, что его необходимо соблюдать всем сторонам конфликта.
В ночь с субботы на воскресенье Ереван и Баку сообщили о «вражеских атаках». По данным азербайджанских властей, в результате нападения в городе Гянджа были убиты семеро человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу к «строгому соблюдению» перемирия, в согласовании которого Москва выступала в качестве посредника.
Глава внешнеполитического ведомства Армении собирается в понедельник посетить столицу России. В том числе для того, чтобы принять участие во встрече сопредседателей Минской группы. Исторически Россия выступает в качестве государства-протектората Армении. Там находится её военная база. В то же время Москва поддерживает хорошие отношения с Баку. К тому же наряду с Францией и США Россия председательствует в Минской группе.
Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал решение суда по делу о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная не исключила возможность новой волны коронавируса до того, как большая часть населения приобретёт антитела к COVID-19. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».