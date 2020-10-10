Le Monde: Москва добилась прекращения огня в Нагорном Карабахе

После десяти часов переговоров в Москве Кремль получил от Азербайджана и Армении обещание о прекращении огня в Нагорном Карабахе, пишет Le Monde. Как передаёт издание, заявление о приостановлении боевых действий с целью обмена пленными и телами погибших зачитал глава МИД Сергей Лавров, не сообщивший подробностей о ходе переговоров с воюющими сторонами. Как напоминает издание, до встречи в Москве Ереван и Баку оставались глухи к призывам международного сообщества прекратить огонь.

После десяти часов переговоров Москва получила обещание о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает Le Monde. Прекращение боевых действий должно вступить в силу в субботу, 10 октября.

Как передаёт газета, заявление о достигнутом соглашении зачитал по итогам переговоров глава российского МИД Сергей Лавров. При этом никаких сведений о содержании и формате обсуждений с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым, в том числе об их возможных прямых переговорах, предоставлено не было.

Как напоминает издание, оба министра были приглашены Кремлем для переговоров в Москву после тринадцати дней кровопролитных боев в Нагорном Карабахе между бывшими советскими республиками, с которыми Россия поддерживает хорошие отношения.

Встреча в Москве стала первым дипломатическим контактом между Баку и Ереваном с момента начала боевых действий 27 сентября. «Российские дипломаты, не увидевшие приближения этого кризиса, за кулисами активно добивались прекращения боевых действий. Кремль не хочет терять роль арбитра в этом регионе», — приводит Le Monde слова высокопоставленного европейского дипломата в Москве.

Как подчеркнул Сергей Лавров, прекращение огня объявляется «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста». Министр не уточнил, как долго будет продолжаться прекращение боевых действий и как оно будет контролироваться на местах. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», — добавил Лавров.

Кроме того, глава российского МИД сообщил, что Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство приступить «к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования», без уточнения деталей. В качестве посредников обсуждения должны выступить Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Минская группа.

Как отмечает издание, Минская группа под сопредседательством России, США и Франции является главным международным посредником в этом конфликте с момента прекращения огня в 1994 году, положившего конец смертоносной войне в Нагорном Карабахе, длившейся более пяти лет и унёсшей около 30 тыс. жизней. Тем не менее, группе так и не удалось найти долговременного решения для этого горного района, де-юре принадлежащего Азербайджану, но населённого преимущественно армянами и в экономическом и военном отношении контролируемого Ереваном.

До сих пор Баку и Ереван оставались глухи к призывам международного сообщества о прекращении огня. Пока шли переговоры в Москве, вдоль линии фронта продолжались бои, напоминает газета. Кроме того, перед началом переговоров лидеры двух стран продолжали отправлять противоречивые сигналы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что хочет дать Еревану «последний шанс» на мирное урегулирование конфликта, но напомнил, что только вывод армянских войск положит ему конец. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в пятницу встретился в Ереване со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, в свою очередь, выразил готовность «к возобновлению процесса достижения мира», хотя незадолго до этого отмечал «прекрасные успехи» армян на линии фронта — «реальное основание для окончательной победы».

Как передаёт Le Monde, по официальным данным, в боях погибло более 400 человек, однако реальные цифры могут быть существенно выше, учитывая заявления каждой из сторон о сотнях погибших в лагере противника.