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TVE: в Канаде смерть многодетной матери в больнице спровоцировала антирасистские протесты

Материал представлен в переводе ИноТВ
Недавняя смерть 37-летней многодетной матери Джойс Эчакуан, представительницы коренного населения Канады, в одной из больниц Квебека спровоцировала антирасистские протесты в стране, передаёт TVE. Как напоминает испанский канал, незадолго до своей смерти женщина запустила прямую трансляцию в социальных сетях, в ходе которой в её адрес звучали оскорбления со стороны медперсонала.
В Канаде множатся антирасистские протесты из-за видео, на котором запечатлено, как в одной из больниц женщину, представительницу коренного населения, оскорбляет и унижает медицинский персонал.
 
Это видео сделала сама пациентка. Она запустила прямую трансляцию в социальных сетях и попросила о помощи. Женщина умерла вскоре после этой публикации.
 
Люди требуют справедливости для Джойс Эчакуан. 37-летняя представительница коренного населения поступила в больницу с болью в желудке, а через два дня она умерла.
 
Сейчас идёт расследование по поводу действий медперсонала и по поводу возможного злоупотребления морфином. Меньше всего сомнений существует относительно того, как с ней обращались, поскольку она сама предоставила неоспоримое доказательство.
 
На её агонию медперсонал реагирует оскорблениями. Ей говорят, что она только сексом умеет заниматься и что в своей жизни она принимала плохие решения. Женщина незадолго до своей смерти засняла это на свой мобильный телефон, запустив онлайн-трансляцию в Facebook.
 
Премьер-министр признал, что это видео — демонстрация худшей формы расизма в Канаде.
 
Год назад в одном из правительственных докладов говорилось, что в Квебеке, где всё и произошло, существует системный расизм по отношению к представителям коренного населения.
 
У Джойс было семеро детей, которые, как напомнил её супруг, теперь остались без матери.
 
На настоящий момент была уволена лишь одна медсестра.
 
Дата выхода в эфир 02 октября 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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TVE Испания Европа
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