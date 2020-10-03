TVE: в Канаде смерть многодетной матери в больнице спровоцировала антирасистские протесты

В Канаде множатся антирасистские протесты из-за видео, на котором запечатлено, как в одной из больниц женщину, представительницу коренного населения, оскорбляет и унижает медицинский персонал.

Это видео сделала сама пациентка. Она запустила прямую трансляцию в социальных сетях и попросила о помощи. Женщина умерла вскоре после этой публикации.

Люди требуют справедливости для Джойс Эчакуан. 37-летняя представительница коренного населения поступила в больницу с болью в желудке, а через два дня она умерла.

Сейчас идёт расследование по поводу действий медперсонала и по поводу возможного злоупотребления морфином. Меньше всего сомнений существует относительно того, как с ней обращались, поскольку она сама предоставила неоспоримое доказательство.

На её агонию медперсонал реагирует оскорблениями. Ей говорят, что она только сексом умеет заниматься и что в своей жизни она принимала плохие решения. Женщина незадолго до своей смерти засняла это на свой мобильный телефон, запустив онлайн-трансляцию в Facebook.

Премьер-министр признал, что это видео — демонстрация худшей формы расизма в Канаде.

Год назад в одном из правительственных докладов говорилось, что в Квебеке, где всё и произошло, существует системный расизм по отношению к представителям коренного населения.

У Джойс было семеро детей, которые, как напомнил её супруг, теперь остались без матери.

На настоящий момент была уволена лишь одна медсестра.

Дата выхода в эфир 02 октября 2020 года.