Fox News: жителям Нью-Йорка разослали 100 тысяч недействительных бюллетеней
После того как почти 100 тысяч избирателей в Нью-Йорке получили неправильно помеченные посылки с бюллетенями, избирательная комиссия Нью-Йорка во вторник объявила, что планирует распечатать и разослать по почте новые бюллетени для заочного голосования. Но помните: если что-то из этого кажется вам подозрительным, то вы не в своём уме. Потому что — повторяйте за нами — голосование по почте абсолютно надёжно! Усвоили?
Джастин Хаскинс, может быть, верит в это, а может быть, и нет. Он научный сотрудник Института Хартленда. На днях он появлялся в нашей программе, но по загадочным причинам связь прервалась. Шучу. Она просто прервалась. Мы рады, что он снова с нами.
Спасибо, что нашли для нас время, Джастин.
ДЖАСТИН ХАСКИНС, Институт Хартленда: Спасибо, что пригласили.
100 тысяч неправильно помеченных бюллетеней! Но нам совсем не следует беспокоиться! Всё прекрасно! Заткнитесь, конспирологи!
ДЖАСТИН ХАСКИНС: И это только верхушка айсберга. 100 тысяч бюллетеней! Предполагается, что мы должны просто проигнорировать факт рассылки 100 тысяч недействительных бюллетеней.
Хуже всего то, что в Бруклине, в боро Бруклин, было множество сообщений о том, что люди получали бюллетени с неправильным именем на конверте для отправки. А по нью-йоркским законам, если имя на бюллетене для заочного голосования, то есть подпись, не совпадает с именем на конверте, то бюллетень можно выбросить! То есть вполне возможно, что есть люди, которые уже проголосовали с несоблюдением правил, и их бюллетени могут быть выброшены!
А нам говорят: «Нет, нет, нет! Не беспокойтесь об этом! С заочным голосованием нет никаких проблем!» Это лишь верхушка айсберга. И когда мы начнём распространять это на всю страну, будет ещё хуже. И это подорвёт веру американцев в эти выборы. А это буквально последнее, чего нам не хватало в этом и так уже хаотичном году.
Это не первая эпидемия в истории страны. И не самая смертоносная. Что мы делали в другие чумные годы? Мы что, просто не голосовали? Ведь очное голосование — это слишком опасно, да? Как же мы справлялись, например, в 1918-м?
ДЖАСТИН ХАСКИНС: Послушайте, это давняя американская традиция: идти и голосовать лично, невзирая на обстоятельства.
Да!
ДЖАСТИН ХАСКИНС: Невзирая на обстоятельства! Но даже если, даже если вы очень беспокоитесь на этот счёт, есть способы провести очное голосование с соблюдением социальной дистанции, с ношением масок. Почему у нас не может быть проездных пунктов для голосования? Почему не сделать так, чтобы люди могли оставаться в машине, проезжать и голосовать, не выходя из машины? Они были бы в полной безопасности!
Просто в действительности дело не в этом, Такер. И вы это знаете. Их интересует только одно — создать как можно больше хаоса, как можно больше сомнений в этих выборах. Потому что именно этим левые и занимаются! Они делали это весь год, почему сейчас-то должно быть по-другому? Просто потому, что выборы!
Внесём ясность: они не борются с подавлением явки избирателей?
ДЖАСТИН ХАСКИНС: (Смеётся.) Нет! Не думаю, что это так.
Я спросил, просто чтобы посмеяться. А то всё это так гнетёт… Что бы ни произошло на выборах, вера, безотчётная вера в нашу систему, с которой выросло большинство из нас, уже расшатана. И это очень дорого нам обойдётся. Я бы сказал, это очень печально. Большое спасибо, Джастин Хаскинс!
ДЖАСТИН ХАСКИНС: Спасибо, Такер.
Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года.
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