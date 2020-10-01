Fox News: жителям Нью-Йорка разослали 100 тысяч недействительных бюллетеней

Американские демократы хотят, чтобы на президентских выборах 2020 года значительная часть избирателей голосовала по почте, и настаивают, что это абсолютно надёжная практика, необходимая во время пандемии, передаёт Fox News. Однако в Нью-Йорке около 100 тысяч бюллетеней, разосланных горожанам, оказались неправильно помеченными. По словам Джастина Хаскинса из Института Хартленда, это означает, что некоторые уже поданные голоса могут быть аннулированы.

После того как почти 100 тысяч избирателей в Нью-Йорке получили неправильно помеченные посылки с бюллетенями, избирательная комиссия Нью-Йорка во вторник объявила, что планирует распечатать и разослать по почте новые бюллетени для заочного голосования. Но помните: если что-то из этого кажется вам подозрительным, то вы не в своём уме. Потому что — повторяйте за нами — голосование по почте абсолютно надёжно! Усвоили?



Джастин Хаскинс, может быть, верит в это, а может быть, и нет. Он научный сотрудник Института Хартленда. На днях он появлялся в нашей программе, но по загадочным причинам связь прервалась. Шучу. Она просто прервалась. Мы рады, что он снова с нами.



Спасибо, что нашли для нас время, Джастин.



ДЖАСТИН ХАСКИНС, Институт Хартленда: Спасибо, что пригласили.



100 тысяч неправильно помеченных бюллетеней! Но нам совсем не следует беспокоиться! Всё прекрасно! Заткнитесь, конспирологи!



ДЖАСТИН ХАСКИНС: И это только верхушка айсберга. 100 тысяч бюллетеней! Предполагается, что мы должны просто проигнорировать факт рассылки 100 тысяч недействительных бюллетеней.



Хуже всего то, что в Бруклине, в боро Бруклин, было множество сообщений о том, что люди получали бюллетени с неправильным именем на конверте для отправки. А по нью-йоркским законам, если имя на бюллетене для заочного голосования, то есть подпись, не совпадает с именем на конверте, то бюллетень можно выбросить! То есть вполне возможно, что есть люди, которые уже проголосовали с несоблюдением правил, и их бюллетени могут быть выброшены!



А нам говорят: «Нет, нет, нет! Не беспокойтесь об этом! С заочным голосованием нет никаких проблем!» Это лишь верхушка айсберга. И когда мы начнём распространять это на всю страну, будет ещё хуже. И это подорвёт веру американцев в эти выборы. А это буквально последнее, чего нам не хватало в этом и так уже хаотичном году.



Это не первая эпидемия в истории страны. И не самая смертоносная. Что мы делали в другие чумные годы? Мы что, просто не голосовали? Ведь очное голосование — это слишком опасно, да? Как же мы справлялись, например, в 1918-м?



ДЖАСТИН ХАСКИНС: Послушайте, это давняя американская традиция: идти и голосовать лично, невзирая на обстоятельства.

Да!

ДЖАСТИН ХАСКИНС: Невзирая на обстоятельства! Но даже если, даже если вы очень беспокоитесь на этот счёт, есть способы провести очное голосование с соблюдением социальной дистанции, с ношением масок. Почему у нас не может быть проездных пунктов для голосования? Почему не сделать так, чтобы люди могли оставаться в машине, проезжать и голосовать, не выходя из машины? Они были бы в полной безопасности!



Просто в действительности дело не в этом, Такер. И вы это знаете. Их интересует только одно — создать как можно больше хаоса, как можно больше сомнений в этих выборах. Потому что именно этим левые и занимаются! Они делали это весь год, почему сейчас-то должно быть по-другому? Просто потому, что выборы!



Внесём ясность: они не борются с подавлением явки избирателей?



ДЖАСТИН ХАСКИНС: (Смеётся.) Нет! Не думаю, что это так.



Я спросил, просто чтобы посмеяться. А то всё это так гнетёт… Что бы ни произошло на выборах, вера, безотчётная вера в нашу систему, с которой выросло большинство из нас, уже расшатана. И это очень дорого нам обойдётся. Я бы сказал, это очень печально. Большое спасибо, Джастин Хаскинс!



ДЖАСТИН ХАСКИНС: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года.