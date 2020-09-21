France 24: экономический урон оказался слишком велик — Индия снимает карантин несмотря на рост случаев Covid-19

Власти Индии продолжают снимать ограничительные меры, введённые в стране для борьбы с коронавирусом — в понедельник свои двери открыл знаменитый Тадж-Махал, передаёт France 24. Как подчёркивает корреспондент канала, статистика говорит об ухудшении эпидемиологической ситуации в Индии, однако правительство считает, что страна просто не может себе позволить и дальше тормозить экономику.

А подробнее о ситуации в Индии нам расскажет наш корреспондент в Дели Срейя Банерджи. Срейя, рост статистики по Covid-19, похоже, так и не заставил инийские власти прекратить процесс сворачивания ограничительных мер.

СРЕЙЯ БАНЕРДЖИ, корреспондент France 24: Нет, не заставил. Как вы и сами уже слышали от туристов, Тадж-Махал сегодня открылся — хотя, конечно, там теперь действуют определённые меры безопасности: было замечено, что работники обеззараживают пол, ношение масок обязательно, в мавзолей пускают только по пять человек, персонал также облачён в защитные маски и экраны и, наконец, туристам разрешается расплачиваться за билеты только безналом.

Тадж-Махал —лишь одно из многих мест, которые открылись в Индии за последние несколько недель. Как вы упомянули, коронавирусная статистика пошла в рост — Индия, вероятно, очень скоро обгонит США, ведь в стране сейчас регистрируют почти 90 тысяч новых случаев заражения в день. Вместе с тем, жёсткий карантин, введённый правительством в марте, так сильно навредил экономике, что власти больше не хотят оставлять экономику в «отключённом» состоянии, поэтому они решили, что ослабление ограничительных мер — единственный путь вперёд, и что нам придётся как-то приспособиться и жить с этим вирусом.

Среди прочего, в Дели открылись рестораны и магазины, с этого месяца вновь заработало метро, и на улицах появилось больше людей, чем раньше.

Число случаев заражения растёт, однако правительство также заявляет, что этот рост связан с тем, что развернулось более активное тестирование. Тем не менее, скорость тестирования недостаточна высока, ведь 1,2 млн проб в день — это слишком мало для страны с миллиардным населением. Разумеется, в Индии быстро проверять граждан на коронавирус сложно.

Есть и вопросы по поводу того, какие методы тестирования используются в Индии — в стране применяют и метод ПЦР с обратной транскрипцией, и менее надёжный тест на антигены. Эксперты говорят, что число случаев, вероятно, на самом деле значительно выше, чем сейчас регистрируется, и в обозримом будущем оно скорее всего продолжит расти.

Большое вам спасибо, Срейя! С репортажем из Дели — Срейя Банерджи.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2020 года.