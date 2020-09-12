Hill: дефицит бюджета США превысил $3 трлн

Из-за пандемии коронавируса и её экономических последствий в США траты правительства в этом году превысили $6 трлн, а доходы остались на прежнем уровне. В итоге образовался дефицит бюджета, который уже достиг $3 трлн. Но в кризисные времена правительство больше озабочено восстановлением экономики, а не своей задолженностью, пишет The Hill.
Дефицит федерального бюджета США в августе перевалил за отметку в $3 трлн, пишет The Hill. А концу сентября, когда заканчивается налоговый год, как ожидается, он достигнет $3,3 трлн.
Как отмечает автор статьи, эти показатели, видимо, будут самыми высокими за всю финансовую историю страны. При этом, напоминает издание, в прошлый кризис 2009 года дефицит бюджета был всего $1,4 трлн.
Судя по опубликованным данным, американское правительство потратило в этом году уже больше $6 трлн, и это большой скачок по сравнению с прошлым годом, когда было потрачено $4,4 трлн. Связан такой рост, прежде всего, с выделением срочной помощи для борьбы с пандемией коронавирса и её экономическими последствиями.
А доходы американской казны, наоборот, оставались на прежнем уровне, но из-за увеличившихся трат они смогли покрыть лишь половину расходов, остальное пришлось занимать. В итоге, по оценке экспертов, общий долг в будущем году превысит объём всей экономики США и вскоре побьёт рекорд времён Второй мировой войны.
Эксперты предупреждают, что чрезмерный бюджетный дефицит может сдерживать экономический рост, привести к повышению ключевой ставки и со временем ограничить возможности правительства. Но во времена экономического кризиса о задолженности правительства думают во вторую очередь, внимание должно быть всё же сосредоточено на восстановлении экономики, пишет The Hill.
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