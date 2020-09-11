CBS News: Россия и Китай проведут совместные учения на Кавказе

Военные из России и Китая среди других стран примут участие в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в конце сентября. Как пишет CBS News, особую важность имеет выбранное для учений время, поскольку весь мир борется с коронавирусом, а в Китае уже несколько недель не выявляют новых вспышек.
Китай и Россия примут участие в совместных военных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут на юге России в конце сентября, пишет на своём сайте CBS News. Вместе с ними там будут военные из Армении, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Пакистана и других стран.
Участники учений сосредоточатся на тактике обороны, окружения, контроля и командования на поле боя. Особое значение эти учения будут иметь для отношений России и Китая. Весь мир сейчас борется с пандемией, а у Китая уже несколько недель не было зафиксировано новых случаев коронавируса.
20 лет назад Россия и Китай договорились о стратегическом партнёрстве и с тех пор ведут сотрудничество — особенно тесное в военных и дипломатических вопросах. В основном это связано с попытками противодействовать влиянию США. Так, они часто проводят военные учения и поддерживают друг друга в ООН.
Хотя нынешние учения планировались уже давно, проходить они будут в атмосфере всё растущей враждебности между США с одной стороны и Россией и Китаем — с другой.
В учениях собиралась принимать участие и Индия, но в итоге отказалась, поскольку у неё есть свои споры с Китаем. При этом по официальной причине этот отказ продиктован сложностями в логистике из-за коронавируса, но за неделю до этого объявления страны обвинили друг друга в нарушении границ, пишет CBS News.
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