Das Erste: в ЕС каждый год 400 000 человек умирает от загрязнения воздуха

Более 400 тысяч человек умирает каждый год в ЕС из-за загрязнения воздуха, сообщает Das Erste. Об этом говорится в отчёте Европейского агентства по окружающей среде. Помимо загрязнения воздуха, негативное воздействие на здоровье людей оказывают и другие последствия изменения климата, такие как аномальная жара и наводнения.

В Европейском союзе каждый год от последствий загрязнения воздуха преждевременно умирает более 400 тыс. человек, сообщает Das Erste, ссылаясь на отчёт Европейского агентства по окружающей среде.

Согласно отчёту, загрязнение воздуха, как и раньше, остаётся главной климатической угрозой для здоровья в Европе. При этом в 1990 году число преждевременных смертей от загрязнения воздуха составляло 1 млн человек.

На втором месте после загрязнения воздуха идёт шумовое воздействие, отмечает Das Erste. От его последствий ежегодно умирает 12 тыс. человек. Кроме того, увеличивается доля смертельных последствий от изменений климата, таких как волны аномальной жары и наводнения. От последствий изменений климата больше всего страдают жители пригородных районов, отмечают эксперты Европейского агентства по окружающей среде.

В отчёте заметна чёткая разница между странами Западной и Восточной Европы, отмечает Das Erste. Во многих восточноевропейских странах доля смертей от природных факторов заметно выше, чем на западе Европы. Наивысшая доля наблюдается в Боснии (27%), самая низкая — в Исландии и Норвегии (9%). В Германии ситуация обстоит сравнительно неплохо.

Как сообщает Das Erste, составители отчёта опирались на данные ВОЗ от 2012 года: это максимально новые доступные данные. Согласно им, примерно 13% от всех ежегодных смертей в ЕС происходят из-за климатических факторов.