Das Erste: в ЕС каждый год 400 000 человек умирает от загрязнения воздуха

Более 400 тысяч человек умирает каждый год в ЕС из-за загрязнения воздуха, сообщает Das Erste. Об этом говорится в отчёте Европейского агентства по окружающей среде. Помимо загрязнения воздуха, негативное воздействие на здоровье людей оказывают и другие последствия изменения климата, такие как аномальная жара и наводнения.
В Европейском союзе каждый год от последствий загрязнения воздуха преждевременно умирает более 400 тыс. человек, сообщает Das Erste, ссылаясь на отчёт Европейского агентства по окружающей среде.
Согласно отчёту, загрязнение воздуха, как и раньше, остаётся главной климатической угрозой для здоровья в Европе. При этом в 1990 году число преждевременных смертей от загрязнения воздуха составляло 1 млн человек.
На втором месте после загрязнения воздуха идёт шумовое воздействие, отмечает Das Erste. От его последствий ежегодно умирает 12 тыс. человек. Кроме того, увеличивается доля смертельных последствий от изменений климата, таких как волны аномальной жары и наводнения. От последствий изменений климата больше всего страдают жители пригородных районов, отмечают эксперты Европейского агентства по окружающей среде.
В отчёте заметна чёткая разница между странами Западной и Восточной Европы, отмечает Das Erste. Во многих восточноевропейских странах доля смертей от природных факторов заметно выше, чем на западе Европы. Наивысшая доля наблюдается в Боснии (27%), самая низкая — в Исландии и Норвегии (9%). В Германии ситуация обстоит сравнительно неплохо.
Как сообщает Das Erste, составители отчёта опирались на данные ВОЗ от 2012 года: это максимально новые доступные данные. Согласно им, примерно 13% от всех ежегодных смертей в ЕС происходят из-за климатических факторов.
Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс объяснил решение заменить российского вратаря команды Антона Худобина после двух периодов второго матча финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» (0:3).
Введённый из-за COVID-19 режим самоизоляции, в том числе и для групп риска (лиц старше 60 лет), отменён на Камчатке. Соответствующее распоряжение в среду, 9 сентября, подписал врио главы региона Владимир Солодов.
За сутки в России выявили 5218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 1 041 007 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.
Отсутствие информации от Германии не позволяет задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом заявили в МИД России, комментируя демарш стран — участниц G7 по делу Навального.
Река Раздольная в Приморье из-за тайфунов «Майсак» и «Хайшен» может выйти из берегов после паводка, возможны подтопления близлежащих территорий. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на региональное Министерство ГО и ЧС.
Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен» действует в Находке, Пограничном, Партизанском, Шкотовском, Надеждинском и Хасанском районах, а также в Уссурийском городском округе Приморского края, сообщили в региональной администрации.
Проведение очного саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН по инициативе российского президента Владимира Путина по-прежнему обсуждается, при этом есть вероятность того, что до конца 2020 года встречу согласовать не удастся, отметил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 72-й годовщины основания КНДР, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.
Совет Европы намерен оказать содействие Центральной избирательной комиссии Украины перед местными выборами в стране. Так, в планы СЕ входит изучение «отношения молодёжи к избирательному процессу». Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил вероятность контактов президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом до предстоящих в ноябре президентских выборов в США.
Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от двух до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.