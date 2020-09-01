Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: после многомесячной паузы Польша всё же одобрила кандидатуру немецкого посла

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Спустя несколько месяцев ожидания правительство Польши всё же одобрило назначение Арндта Фрейтага фон Лорингхофена на пост посла ФРГ в Варшаве, сообщает Frankfurter Allgemeine. Причиной задержки польские СМИ называют происхождение дипломата, чей отец был адъютантом Адольфа Гитлера: по словам замглавы МИД Польши Шимона Шинковского, преступления времён Второй мировой войны остаются незалеченной раной в польском сознании.
FAZ: после многомесячной паузы Польша всё же одобрила кандидатуру немецкого посла
Reuters

После нескольких месяцев ожидания правительство Польши одобрило кандидатуру нового посла ФРГ Арндта Фрейтага фон Лорингхофена, сообщает Frankfurter Allgemeine. Об этом в минувший понедельник заявили в польском МИД.

Согласно данным польских СМИ, задержка в одобрении кандидатуры фон Лорингхофена связана с происхождением дипломата. Его отец, Бернд Фрейтаг фон Лорингхофен, с 1944-го по 1945 год был адъютантом Адольфа Гитлера.
 
По словам замглавы Министерства иностранных дел Польши Шимона Шинковского, преступления времён Второй мировой войны остаются «глубокой, незалеченной раной в польском сознании». «В этой связи позиции Германии и немецких политиков всегда будет придаваться особенная важность», — подчеркнул он.
 
Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен был вице-президентом Федеральной разведывательной службы Германии с 2007-го по 2010 год, а с 2014-го по 2016 год был послом ФРГ в Чехии, сообщает Frankfurter Allgemeine. В последнее время он работал в качестве координатора спецслужб НАТО. 
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