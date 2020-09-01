FAZ: после многомесячной паузы Польша всё же одобрила кандидатуру немецкого посла

Спустя несколько месяцев ожидания правительство Польши всё же одобрило назначение Арндта Фрейтага фон Лорингхофена на пост посла ФРГ в Варшаве, сообщает Frankfurter Allgemeine. Причиной задержки польские СМИ называют происхождение дипломата, чей отец был адъютантом Адольфа Гитлера: по словам замглавы МИД Польши Шимона Шинковского, преступления времён Второй мировой войны остаются незалеченной раной в польском сознании.
После нескольких месяцев ожидания правительство Польши одобрило кандидатуру нового посла ФРГ Арндта Фрейтага фон Лорингхофена, сообщает Frankfurter Allgemeine. Об этом в минувший понедельник заявили в польском МИД.
Согласно данным польских СМИ, задержка в одобрении кандидатуры фон Лорингхофена связана с происхождением дипломата. Его отец, Бернд Фрейтаг фон Лорингхофен, с 1944-го по 1945 год был адъютантом Адольфа Гитлера.
По словам замглавы Министерства иностранных дел Польши Шимона Шинковского, преступления времён Второй мировой войны остаются «глубокой, незалеченной раной в польском сознании». «В этой связи позиции Германии и немецких политиков всегда будет придаваться особенная важность», — подчеркнул он.
Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен был вице-президентом Федеральной разведывательной службы Германии с 2007-го по 2010 год, а с 2014-го по 2016 год был послом ФРГ в Чехии, сообщает Frankfurter Allgemeine. В последнее время он работал в качестве координатора спецслужб НАТО.
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