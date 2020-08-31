Welt: новой стратегии ЕС в отношении Китая мешает разобщённость Европы

На фоне обострения споров между США и Китаем министр иностранных дел КНР Ван И отправился в Европу, чтобы привлечь европейцев на сторону Пекина. По версии немецкой газеты Die Welt, именно сейчас начинается «новое китайское летоисчисление» и от позиции Германии во многом будет зависеть, какой станет европейская стратегия в отношении Китая. Однако для общего решительного курса ЕС не хватает сплочённости.

«Сейчас начинается новое китайское летоисчисление», — пишет немецкая газета Die Welt. В то время как отношения между Китаем и США ухудшаются, министр иностранных дел КНР Ван И отправился в Европу, где сейчас должен решаться вопрос о будущей стратегии западных стран в отношении Китая.

Бряцание оружием, санкции, торговые споры — конфликт между Вашингтоном и Пекином в последнее время только обостряется, подчёркивает издание. Именно в это время китайский министр иностранных дел отправился в Европу. Он должен посетить Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Германию в попытке привлечь европейские страны на сторону Китая на фоне усилившейся враждебности между КНР и США.

«До начала горячей фазы предвыборной кампании в США Китай старается укрепить своё партнёрство с Европой», — считает глава пекинского бюро фонда имени Конрада Аденауэра Михаэль Винцер. Китай исходит из того, что американская политика в его отношении не изменится после выборов, независимо от того, кто одержит на них победу, — измениться может тон, но не суть дела.

При этом ещё недавно казалось, что в китайско-американских отношениях может произойти разрядка, отмечается в статье. В январе обе стороны подписали соглашение о первой фазе урегулирования их торговой войны. Однако момент надежды был коротким: в июле споры снова вспыхнули с новой силой, а участники конфликта обменялись закрытием консульств в Хьюстоне и Чэнду.

Во время пребывания в Риме министр иностранных дел Китая Ван сказал, что европейско-китайские отношения страдают от «саботажа со стороны внешних сил». Как поясняет немецкая газета, подразумевались при этом США. Теперь Китай возлагает надежды на европейцев.

Однако отношения с Европой, традиционно складывавшиеся под знаком усилий, направленных на налаживание хороших торговых связей, несколько охладились за последние месяцы из-за таких спорных тем, как Гонконг, 5G, Huawei, угнетение уйгуров и первоначальное утаивание вспышки коронавируса, утверждает Die Welt.

Кроме того, Брюссель давно и пока безуспешно пытается убедить Китай более прозрачно и честно вести международную торговлю, продолжает издание. «Проблемы появляются там, где страны конкурируют, но играют не по одним правилам», — считает эксперт по Китаю Винцер. Так, доступ на китайский рынок ограничен для европейских компаний. Зачастую правительство решает, в какие отрасли могут вкладываться средства, а в какие нет. Поэтому с 2013 года ЕС и Китай ведут переговоры по поводу соглашения о защите инвестиций. Оно должно быть принято до конца 2020 года.

С точки зрения Винцера, исход переговоров станет показателем того, какая стратегия в отношении Китая в итоге победит: «Под председательством Германии в Совете ЕС станет ясно, какая политика в отношении Китая более успешна — европейская, которая делает ставку на диалог и обмен, или американская, которая ищет конфронтации».

Как отмечает издание, в действительности правительство в Берлине до сих пор занимало весьма сдержанную позицию, потому что экономические связи между Китаем и Германией особенно тесны. КНР является важнейшим для страны торговым партнёром, поэтому политики, как и немецкий бизнес, полагаются на девиз «Перемены через торговлю». Они надеются, что через экономическую открытость удастся прийти и к общей демократизации. Однако, хотя Китай открывается в экономическом плане, либерализации в его политике не происходит, подчёркивает Die Welt.

Особенно сдержанно руководящее звено в Германии ведёт себя, когда дело доходит до критики курса правительства в Пекине в случаях с Гонконгом или уйгурами. Германия слишком сильно зависит от экспорта, поэтому ей приходится тщательно взвешивать и обдумывать собственные моральные ценности, соотнося их со своими интересами.

«Если рабочие места в Германии зависят от того, как мы обращаемся с острыми темами, то нужно не укреплять общее возмущение, а внимательно взвешивать позиции и меры со всех точек зрения», — уверен глава Siemens Джо Кэзер.

В прошлом году, когда Ангела Меркель приезжала в Пекин, она призывала найти для Гонконга решение путём диалога. Однако после нарушения прав человека и подавления демократического движения в Гонконге тон изменился, настаивает издание. В конце июля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о прекращении действия соглашения о взаимной выдаче преступников с Гонконгом. Перед этим Маас назвал Китай «системным противником». Президент Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, даже высказывал скрытую угрозу в адрес Пекина: он говорил, что если КНР всё-таки введёт в отношении Гонконга закон о безопасности, это приведёт «к продолжительным негативным изменениям в отношениях с европейскими, западными странами».

По версии издания, для немецкого правительства настало время чётко заявить о своей позиции. Однако на пути к решительной европейской политике в отношении Китая сейчас есть одно препятствие — разобщённость Европы, подчёркивает немецкая газета. Такие страны ЕС, как Греция, Венгрия и Италия, надеются на миллиардные инвестиции из Китая — и потому настаивают на сдержанной европейской позиции.

Кроме того, Китай вторгается в восточную сферу влияния ЕС и год от года вкладывает всё больше средств в балканские страны. «Там, где действия Китая противоречат европейским интересам, ЕС должен реагировать сплочённо», — призывает эксперт по Китаю Винцер. Однако в последние недели и месяцы эта сплочённость вызывает немало сомнений — и Пекину это только на руку, настаивает Die Welt.