Bild: Маас осудил задержание немецких журналистов в Белоруссии

03:00
Квят о Гран-при Бельгии: мы выбрали неправильную стратегию
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке седьмого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
03:00
Эксперт о возрастном цензе: как тренера я Тутберидзе прекрасно понимаю
Известный хореограф Елена Масленникова поделилась мнением по поводу участия в соревнованиях 15-летних фигуристок наравне со взрослыми спортсменами.
03:00
Минюст ФРГ получил запрос от России по Навальному
Министерство юстиции Германии получило запрос от Генеральной прокуратуры России по поводу госпитализации Алексея Навального, сообщила газета Welt am Sonntag.
03:00
Масленникова: не представляете, сколько мы ссоримся с Авербухом в процессе постановок
Известный хореограф Елена Масленникова рассказала о сотрудничестве с Ильёй Авербухом.
03:00
Помощник Лукашенко оценил число противников президента
Помощник белорусского президента Николай Латышенок в ходе общения с протестующими в Минске заявил, что против белорусского лидера Александра Лукашенко в стране могут быть радикально настроены максимум 20—30% граждан.
03:00
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче РПЛ
В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» и «Тамбов» не сумели выявить сильнейшего.
03:00
В Турции за сутки умерли 42 человека с коронавирусом
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Турции увеличилось за сутки на 1482, скончались ещё 42 пациента, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.
03:00
Француз Алафилипп победил на втором этапе «Тур де Франс»
Французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп одержал победу на втором этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
03:00
В iNADO считают, что увольнение Гануса демонстрирует отсутствие независимости РУСАДА
Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO), объединяющий 68 национальных антидопинговых агентств, выступил с официальным заявлением относительно увольнения Юрия Гануса с поста главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
03:00
Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле Дворца независимости в Минске, где находится рабочая резиденция белорусского президента Александра Лукашенко.
03:00
Черчесов высказал мнение о трансфере Миранчука в «Аталанту»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий переход полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
03:00
На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП
В Кочубеевском районе Ставропольского края столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовая «Газель», пострадали шесть человек. Об этом информирует УГИБДД по региону.
03:00
Сёмин раскритиковал руководство «Локомотива» за продажу Алексея Миранчука
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что клуб дёшево продал полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».
03:00
СК Белоруссии зафиксировал более 150 случаев угроз должностным лицам
Белорусские следователи зарегистрировали более 150 случаев угроз должностным лицам, с начала августа по данным фактам возбуждено около 50 уголовных дел, сообщает пресс-служба СК.
03:00
Медведев заявил, что «Зениту» не хватило остроты в матче с «Локомотивом»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ничейный исход матча с московским «Локомотивом» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
В Новосибирске произошёл пожар на складе с лакокрасочной продукцией
В Новосибирске произошёл пожар площадью, по предварительным данным, около 1 тыс. кв. м на складе с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями. На место ЧП направляется пожарный поезд.
03:00
Стал известен характер травмы Головина
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму задней поверхности бедра в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0).
03:00
Семак прокомментировал информацию о конфликте между Дзюбой и Малкомом
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о конфликте между нападающими клуба Артёмом Дзюбой и Малкомом.
03:00
Число задержанных во время протестов в Минске возросло до 140
В Минске число задержанных в ходе акции протеста оппозиции возросло до 140. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
03:00
СК начал проверку после хлопка газа в жилом доме в Пензенской области
Следователи начали проверку по факту хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в селе Засечное Пензенской области, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает областное СУ СК.
03:00
Мещеряков: переход Алексея Миранчука важен не только для нас, но и для страны
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
03:00
Появилось новое фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках
Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на вопрос РИА Новости о местонахождении президента Александра Лукашенко прислала его фотографию с автоматом на фоне Дворца независимости.
03:00
Явка на выборы в парламент Черногории составила 63,83%
Председатель Главной избирательной комиссии Черногории Алекса Иванович сообщил, что явка на парламентские выборы в стране по состоянию на 16:00 (17:00 мск) составила 63,83%.
03:00
Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итог матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:0).
03:00
Николич: мы были близки к победе над «Зенитом»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:0).
03:00
Помощник Лукашенко выступил против переговоров с оппозицией
Помощник белорусского президента Николай Латышенок в ходе общения с протестующими возле резиденции главы государства в Минске заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет. Об этом сообщило РИА Новости.
03:00
Медведев: перчатка Газизова до Санкт-Петербурга ещё не долетела
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал потерю командой первого места в турнирной таблице Российской премьер-лиги и лидерство «Спартака».
03:00
В Московской области загорелись 12 гаражей
В городском округе Одинцово в Московской области загорелись 12 гаражей, по предварительным данным, на площади 300 кв. м.
03:00
Сборные России и Индии разделили победу на шахматной онлайн-олимпиаде из-за проблем с интернетом
Золотые медали первой онлайн-олимпиады ФИДЕ будут вручены обеим командам-финалистам — России и Индии.
03:00
В Минске протестующие повредили автомобиль милиции
В Минске участники несанкционированной акции протеста оппозиции повредили служебный автомобиль милиции. Об этом заявила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.
03:00
«Локомотив» объявил о достижении договорённости с «Аталантой» по трансферу Алексея Миранчука
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в итальянской «Аталанте».
03:00
На Украине заявили об угрозе экологической катастрофы хуже Чернобыля
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к ещё большей экологической катастрофе, чем авария на Чернобыльской АЭС, заявил первый премьер-министр Украины, замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин.
03:00
Алексей Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» перед уходом из клуба
После матча шестого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:0) полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попрощался с болельщиками железнодорожников.
03:00
«Локомотив» пошутил над «Зенитом» относительно неназначенного пенальти в ворота железнодорожников
Пресс-служба московского «Локомотива» в ироничной форме прокомментировала ролик с падением в штрафной железнодорожников форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
03:00
МВД Белоруссии подтвердило ввод в Минск бронетехники
Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила ввод в Минск бронетехники для усиления мер безопасности.
03:00
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не сумели выявить сильнейшего.
03:00
Губернатор Кубани предложил закрыть заповедник Утриш для туристов
Власти Краснодарского края намерены закрыть туристам доступ в заповедник Утриш после крупного пожара, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
03:00
«Монако» с минимальным счётом обыграл «Метц» во втором туре Лиги 1
В матче второго тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Метцом».
03:00
Четверо мигрантов погибли из-за пожара на лодке у берегов Италии
Четверо мигрантов погибли, ещё двое пропали без вести в результате пожара на лодке у берегов итальянской области Калабрия. Об этом информирует ANSA.
03:00
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.
03:00
МВД Белоруссии оценило число протестующих в Бресте и Гомеле
Число участников акций протеста в Бресте и Гомеле составляет примерно по тысяче человек, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
03:00
Хореограф: видишь свою программу через какое-то время, и уже не хочется ставить под ней подпись
Известный хореограф Елена Масленникова рассказала, как может поменяться программа фигуриста за время работы над ней.
03:00
Посольство сообщило о возвращении в Россию из Киргизии 263 граждан
В Россию из Киргизии с помощью вывозных рейсов в воскресенье, 30 августа, вернулись 263 гражданина.
03:00
Масленникова: фигурное катание — это прежде всего спорт и только потом искусство
Известный хореограф Елена Масленникова объяснила, почему некоторые тренеры по фигурному катанию предпочитают работать с проверенными постановщиками.
03:00
Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков
Президент США Дональд Трамп в связи с беспорядками в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию.
03:00
Польховский отметил прогресс в работе СБР
Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился своим мнением о работе Союза биатлонистов России (СБР) под руководством нового президента Виктора Майгурова.
03:00
Оператор А1 снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске
Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что по требованию государственных органов 30 августа снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске.
03:00
СМИ: Ван де Бек перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек сказал своим одноклубникам, что перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
03:00
В Пензенской области один человек пострадал при хлопке газа
В Пензенской области в селе Засечное произошёл хлопок газа в многоквартирном жилом доме, в результате чего пострадал один человек, 20 человек эвакуированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.