Bild: Маас осудил задержание немецких журналистов в Белоруссии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал «неприемлемым» задержание сотрудников немецкого телеканала ARD в Минске в минувшую пятницу, сообщает Bild. Маас отметил, что в данной ситуации правомерно введение точечных санкций против лиц, ответственных за насилие против протестующих и журналистов.

В минувшую субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас резко осудил действия белорусских властей в отношении СМИ, сообщает Bild. Кроме того, согласно сведениям из дипломатических кругов, посол Белоруссии в Германии был вызван в немецкое министерство иностранных дел.

Как пишет издание, поводом для этого стало задержание сотрудников немецкого телеканала ARD в Минске в минувшую пятницу. «Когда журналистов произвольно и без каких-либо правовых оснований задерживают, а также мешают их деятельности, изымая разрешение на работу — это совершенно неприемлемо», — заявил Маас.

Глава МИД ФРГ также подчеркнул, что немецкое внешнеполитическое ведомство уже вмешалось в ситуацию, а также оговорило дальнейшие меры. Bild сообщает, что Маас считает оправданным точечное применение санкций ЕС против лиц, ответственных за манипуляции на выборах и насилие в отношении протестующих и журналистов. Кроме того, министр отметил, что ситуация в Белоруссии требует широкого и открытого диалога. По мнению Мааса, белорусские власти должно срочно принять предложение ОБСЕ о начале переговоров.