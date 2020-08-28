1+1: в Харьковской области обстреляли автобус с активистами украинской оппозиции

В Харьковской области мужчины в балаклавах заблокировали на трассе микроавтобус с членами общественной организации «Патриоты за жизнь», разбили окна, открыли огонь из травматического оружия, устроили драку и скрылись. Как передаёт «1+1», четыре человека госпитализированы. Полиция задержала 14 нападавших, открыто дело по двум статьям — хулиганство и покушение на убийство.
Четыре человека госпитализированы, почти полтора десятка молодых людей задержали — так завершилась стрельба в Харьковской области накануне.
Вечером вблизи города Люботин на проезжей части два автомобиля заблокировали микроавтобус с двумя десятками людей. Впоследствии молодые люди в балаклавах разбили окна автобуса, открыли огонь из травматического оружия, устроили драку и скрылись. «1+1»
Четверо пассажиров автобуса с ушибами и огнестрельными ранениями доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В Facebook депутат Илья Кива заявил, что в автобусе ехали его соратники из общественной организации «Патриоты за жизнь», а на них напали якобы представители «Азова» и «Нацкорпуса». Эти организации отреагировали сразу и свою причастность к разбою опровергли.
Четырнадцать нападающих полиция поймала за несколько часов. Сейчас дело расследуется по двум статьям — хулиганство и покушение на убийство. Больше деталей — уже в следующих выпусках ТСН.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья, внёс неоценимый вклад в развитие отношений с Россией, рассказал пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в отношении руководителя нескольких строительных фирм, он подозревается в обмане более чем 500 дольщиков на 834 млн рублей.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Kyodo. Ранее появилась информация, что Абэ планирует покинуть пост по состоянию здоровья.
В России за сутки выявили 4829 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 980 405, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан стал ключевой фигурой в переговорах между руководством клубов и игроками относительно ситуации с приостановкой сезона в знак протеста против расизма.
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Японский премьер-министр Синдзо Абэ на заседании Либерально-демократической партии сообщил, что не может принимать верные решения в связи с состоянием здоровья. Так он объяснил своё намерение подать в отставку.