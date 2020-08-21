Вести: количество заражённых коронавирусом на Украине перевалило за 100 тысяч

03:00
Тищенко оценил шансы Поветкина в бою с Уайтом
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился мнением относительно предстоящего боя Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.
03:00
В Томской области рассказали о ситуации с лесными пожарами
В лесах Томской области по состоянию на 21 августа три пожара потушены, ещё два возгорания остаются действующими.
03:00
Лукашенко рассказал о помощи Тихановской с выездом в Литву
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что оппозиционному кандидату в президенты страны Светлане Тихановской пришлось помогать с выездом в Литву «не без его участия». Об этом сообщила БЕЛТА.
03:00
Военные медики провели учения в Крыму
Военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота провели специальное учение на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.
03:00
В Татарстане назвали популярные веломаршруты
В Татарстане назвали самые популярные маршруты для велопрогулок.
03:00
Харитонов затруднился назвать фаворита в потенциальном бою Фёдора Емельяненко с Вердумом
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал возможный реванш Фёдора Емельяненко с Фабрисиу Вердумом.
03:00
На Ставрополье власти продлили режим самоизоляции для пожилых
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 20 августа подписал постановление, которое продлевает срок самоизоляции для пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
03:00
В Тюмени отчитались о доходах и расходах городского бюджета
В Тюмени доходы бюджета составили почти 30,5 млрд рублей, расходы — около 31,9 млрд.
03:00
Парламентское собрание оценило президентские выборы в Белоруссии
Совет Парламентского собрания Союза Белоруссии и России заявил, что белорусские президентские выборы прошли в соответствии с законодательством.
03:00
Краснов взял под контроль вопросы жилищных прав детей-сирот
Генеральный прокурор России Игорь Краснов взял под контроль вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
03:00
Татарстан получил почти 1,4 млрд рублей на развития детского здравоохранения
Татарстан в рамках регионального проекта развития детского здравоохранения получил почти 1,4 млрд рублей.
03:00
Лавров переговорил с Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
03:00
В Петербурге открывается VIII Международный конкурс юных вокалистов
В Санкт-Петербурге в Государственной академической капелле с 23 по 26 августа будет проходить VIII Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой.
03:00
Вагнер Лав: причиной срыва переговоров с ЦСКА стали не деньги
Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал срыв переговоров с московским ЦСКА, за который 36-летний бразилец выступал раньше.
03:00
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в Белоруссии «планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают».
03:00
Гурьянов: рад, что оформил покер
Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов после победы в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (7:3, 4-1) прокомментировал первый покер в своей карьере.
03:00
ГП Белоруссии напомнила о незаконности участия в массовых акциях
Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных протестных акциях незаконно, виновные могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
03:00
В Москве открывается Международный фестиваль документального кино «ДОКер»
В московском киноцентре «Октябрь» 21 августа состоится церемония открытия шестого Международного фестиваля документального кино «ДОКер».
03:00
Лукашенко пообещал разрешить ситуацию в Белоруссии «в ближайшие дни»
Ситуация в Белоруссии политизирована, но её не стоит рассматривать как катастрофичную, в ближайшие дни она разрешится. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский».
03:00
Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.
03:00
Источник: ЦСКА улучшил предложение по футболисту «Спортинга» Пальинье
Московский ЦСКА сделает ещё одно предложение «Спортингу» по поводу трансфера полузащитника Жоау Пальиньи.
03:00
Песков: врачей из Германии пригласили побывать в больнице у Навального
Российские врачи пригласили прибывших из Германии коллег поучаствовать в консилиуме касательно состояния блогера Алексея Навального и получить всю информацию о методах его лечения.
03:00
Гаджиев: Фёдор Емельяненко сможет отомстить Вердуму за поражение
Промоутер Камил Гаджиев оценил вероятность проведения поединка между российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом.
03:00
Тихановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая в Литву, сообщила, что сможет вернуться в свою страну, когда будет чувствовать себя в безопасности.
03:00
Врачи назвали «рабочий диагноз» Навального
Основным «рабочим диагнозом» госпитализированного Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Об этом заявил главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
03:00
СМИ: Капитан МЮ Магуайр задержан в Греции за драку с полицейскими в баре
Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр был задержан за драку в одном из заведений греческого города Миконос.
03:00
Вучич опроверг вмешательство армии Сербии в ситуацию в Белоруссии
Сербский президент Александр Вучич заявил, что утверждения о том, что сербская армия якобы участвовала в подавлении протестов в Белоруссии, являются злонамеренной ложью.
03:00
Лукашенко: бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» высказался о забастовках в стране.
03:00
Шлеменко считает бой с Вердумом отличным шансом для Фёдора Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал слова Федора Емельяненко о том, что он готов провести реванш с бразильцем Фабрисиу Вердумом.
03:00
Ростуризм оценил посещаемость сайта туров с кешбэком
Посещаемость сайта мирпутешествий.рф, на котором можно приобрести туры по России с последующим возвратом части потраченных средств, выросла в десять раз с момента запуска программы.
03:00
Маас заявил о готовности ОБСЕ «внести вклад» в ситуацию в Белоруссии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что «ОБСЕ с привлечением России» может внести вклад в урегулирование ситуации в Белоруссии.
03:00
Стало известно, кто прокомментирует финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»
Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин прокомментируют финал Лиги чемпионов — 2020 между ПСЖ и «Баварией» на телеканале «Матч ТВ».
03:00
В Грузии заинтересованы в восстановлении авиасообщения с Россией
Грузия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией, оно было прервано по решению российской стороны. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
03:00
Омельянчук и Харатык одержали победы на турнире ACA 109
В польской Лодзе прошёл турнир по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat АСА 109.
03:00
В Ижевске отпразднуют День флага
В Ижевске в субботу, 22 августа, пройдёт празднование Дня Государственного флага.
03:00
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за погоды на Кубани
МЧС Краснодарского края выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе 21 и 22 августа.
03:00
Адвокат заявил о синдроме зависимости от алкоголя у Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельной аварии в центре Москвы, страдает синдромом зависимости от алкоголя и органическим расстройством личности.
03:00
Зеленский: Украина не может разрабатывать вакцины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.
03:00
Минспорт упростил регламент по проведению спортивных мероприятий в условиях пандемии COVID-19
Министерство спорта России внесло дополнения и изменения в регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории страны.
03:00
В Южной Корее ожидают визита Путина до конца года
Власти Южной Кореи надеются, что президент России Владимир Путин приедет с визитом до конца 2020 года, ведутся тесные консультации по этому вопросу.
03:00
В африканском королевстве нашли алмаз весом 442 карата
Компания Dimond Limited сообщила о находке на руднике в Королевстве Лесото алмаз высшей пробы весом 442 карата.
03:00
Брагин отреагировал на покер Гурьянова в матче плей-офф НХЛ
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал покер нападающего «Даллас Старз» Дениса Гурьянова в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (7:3, 4:1).
03:00
Тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 задействуют в учениях «Кавказ-2020»
Новая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 (известная как «Тосочка») поступит в российскую армию до конца 2020 года, также её планируется задействовать на стратегическом учении «Кавказ-2020».
03:00
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в финансировании ИГ
В Нижнем Новгороде задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в финансировании террористической организации «Исламское государство»*. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ России по Нижегородской области.
03:00
В Крыму рассказали о финале фестиваля «Дорога на Ялту»
Финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» состоится 1 сентября. На нём, в частности, покажут фильм Эмира Кустурицы.
03:00
Немков считает возможным примирение братьев Емельяненко
Претендент на титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков считает, что прославленные российские бойцы Фёдор и Александр Емельяненко в будущем могут помириться.
03:00
Судья отказала защите Ефремова в ходатайстве о своём отводе
Судья Пресненского районного суда Москвы Елена Абрамова, которая рассматривает дело о смертельном ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, отказалась взять отвод по ходатайству защиты обвиняемого.
03:00
Медицинская помощь по линии ВОЗ прибыла из России в Бейрут
Медицинская помощь из России по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в международный аэропорт Бейрута.
03:00
Куман высказался о важности Месси для «Барселоны»
Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси.
03:00
На Сахалине открывается интерактивная выставка о Великой Отечественной войне
Интерактивная выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» откроется в Южно-Сахалинске в августе.