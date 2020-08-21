Вести: количество заражённых коронавирусом на Украине перевалило за 100 тысяч

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране по состоянию на 21 августа подтвердили 100 643 случая коронавирусной инфекции. Как пишут «Вести», в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти на местах обещают принимать более жёсткие меры и вводить дополнительные ограничения.

На Украине по состоянию на утро пятницы, 21 августа, выявлено ещё 2106 заболевших коронавирусом. Как пишут «Вести», об этом заявил сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего в стране подтвердили 100 643 случая коронавирусной инфекции. Победили болезнь 51 078 человек, а жертвами вируса с начала пандемии стали 2207 человек.

В регионах страны лидерами по количеству заболевших являются Львовская, Ивано-Франковская, Ровенская, Черновицкая и Харьковская области, а также Киев.

Как напоминает издание, украинский кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти на местах будут принимать более жёсткие меры и вводить дополнительные ограничения.

В мире же по состоянию на 18 августа насчитывается 22 309 441 инфицированных коронавирусом. Количество смертельных случаев достигло отметки 784 377, а более 15 миллионов человек победили вирус.