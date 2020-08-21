«Беби-бум» и рост смертности среди матерей и новорожденных — Telegraph о последствиях пандемии для развивающихся стран

Эксперты предупреждают, что потеря доступа к противозачаточным средствам и услугам по прерыванию беременности во время пандемии приведёт к росту рождаемости в целом ряде регионов, однако в то же время грозит ростом материнской и смертности среди новорожденных, пишет The Daily Telegraph. При этом специалисты отмечают, что не стоит ожидать, что тенденция к росту рождаемости станет общемировой.

Около двух млн женщин по всему миру лишились доступа к противозачаточным средствам и услугам по прерыванию беременности во время пандемии, что, по словам экспертов, может привести к «беби-буму» в ряде регионов, сообщает The Daily Telegraph.

Так, международная организация по вопросам планирования семьи Marie Stopes International, работающая в 37 развивающихся странах, установила, что в период с января по июнь число женщин, получивших доступ к её услугам, сократилось на 1,9 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом в организации подчеркнули, что это спровоцирует 900 тыс. нежелательных беременностей, 1,5 млн небезопасных абортов и более 3 тыс. случаев материнской смертности.

Карантин, приоритетное лечение заражённых COVID-19, нарушения цепи поставок контрацептивов и опасения заразиться коронавирусом в больнице — всё это способствовало сокращению доступа к услугам в области репродуктивного здоровья.

Доцент кафедры глобальной политики в области здравоохранения Лондонской школы экономики доктор Клэр Венхэм назвала подобные последствия пандемии «весьма предсказуемыми». По её словам, схожая ситуация наблюдалась во время вспышки лихорадки Эбола и вспышки лихорадки Зика.

«Поэтому правительства могли бы начать действовать, для того чтобы предотвратить ситуацию, если бы задумались о проблемах репродуктивного здоровья», — приводит The Daily Telegraph слова Венхэм.

По данным Marie Stopes International, в самом тяжёлом положении оказалась Индия, где к её услугам прибегло на 1,3 млн меньше женщин. Согласно прогнозам организации, это приведёт к 1 млн небезопасных абортов, 650 тыс. незапланированных беременностей и 2600 случаев материнской смертности.

Тем не менее, по словам целого ряда экспертов, отсутствие доступа к противозачаточным средствам и услугам по прерыванию беременности спровоцирует настоящий «беби-бум».

«Гуманитарные кризисы часто приводят к росту рождаемости. Зачастую вынужденных переселенцев или беженцев, спасающихся от войны, растёт количество беременностей, так как доступ к услуги нарушается», — комментирует Венхэм.

Так, беспрецедентный уровень рождаемости зафиксирован в Африке, в результате которого население континента удвоится к 2050 году. При этом эксперты предупреждают, высокий уровень рождаемости здесь провоцирует снижение и без того невысокого уровня жизни множества людей.

Однако Венхэм также предупредила, что пока рано говорить о мировом всплеске рождаемости. В то время как в одних странах будет наблюдаться «беби-бум», в других, напротив, будет зафиксировано снижение рождаемости. Так, Великобритания, а также ряд других развитых стран сообщали о сокращении количества беременностей за период пандемии.

Венхэм также отметила, что из-за снижения числа женщин, которые смогут безопасно родить в больницах, рост числа беременностей, вероятно, будет соответствовать резкому увеличению материнской и смертности среди новорожденных, пишет The Daily Telegraph.