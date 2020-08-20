Euronews: уникальный Музей счастья в Копенгагене раскрывает секреты душевного комфорта

В Копенгагене открылся Музей счастья, в котором представлена уникальная экспозиция, позволяющая взглянуть на феномен счастья в нашей культуре с разных сторон. Причём посетители музея могут тоже внести свой вклад и и украсить его стены своими представлениями и личными воспоминаниями о счастье, передаёт Euronews.

Этим летом в Копенгагене открылся один из самых уникальных музеев мира — Музей счастья. Он расположен в небольшом подвале одного из домов на тихой и спокойной улочке датской столицы. Цель основателя музея, Майка Викинга — рассказать о счастье во всех его формах и проявлениях, сквозь призму веков и разных цивилизаций.



МАЙК ВИКИНГ, директор Музея счастья: Музее счастья мы проводим экскурсию по объектам, связанным со счастьем. Поэтому у людей есть возможность взглянуть на него с разных сторон: вы видите историю счастья, вы видите политику счастья, науку о счастье. Это небольшой музей, но о больших и важных вещах в жизни.



Майк Викинг — также основатель и руководитель Института исследования счастья в Копенгагене. Он автор книги «Хюгге. Секрет датского счастья». Хюгге — это особое понятие, возникшее в скандинавских странах, оно обозначает «чувство уюта, комфорта и благополучия в повседневной жизни».



МАЙК ВИКИНГ: Было много докладов о том, что скандинавские страны, в том числе Дания, — самые счастливые в мире. Я бы сказал, что, мы, скорее, «наименее несчастные» страны. Потому что я думаю, что скандинавская модель действительно позволяет устранять причины несчастья. И именно поэтому эти страны выходят на первые места.



Посетители Музея счастья могут украсить его стены своими представлениями и воспоминаниями о счастье. И, конечно же, у каждого они неповторимые.



Дата выхода в эфир 19 августа 2020 года.