CNN: новая вспышка после 100 дней затишья — новозеландский Окленд отправляется на карантин

Признанный лидер по борьбе с коронавирусом Новая Зеландия снова вводит режим изоляции в самом густонаселённом городе стране Окленде из-за новой вспышки заболевания, сообщает CNN. Как отмечается в статье, похожая ситуация наблюдается в Австралии и Гонконге —странах, где жёсткие действия властей на раннем этапе развития эпидемии также, казалось, помогли взять болезнь под контроль.

Всего пять дней назад Новая Зеландия отмечала завидное событие — 100 дней без новых случаев заражения коронавирусом в местном сообществе, но эта неделя продемонстрировала, как быстро всё может измениться — даже в стране, признанной мировым лидером по борьбе с Covid-19, пишет CNN.

В эту пятницу премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о продлении режима самоизоляции в Окленде — самом густонаселённом городе страны — ещё на 12 дней из-за новой вспышки заболевания. В остальной части страны сохраняются менее жёсткие ограничения: запрещены собрания, численностью более 100 человек.

Как поясняет издание, ограничения «третьего уровня» в Окленде подразумевают необходимость оставаться дома, ограничения в работе школ и закрытие общественных пространств, таких как музеи, детские площадки и спортивные залы.

Новая вспышка инфекции — удар для страны, которая уже провела пять недель в режиме одного из строжайших в мире карантинов, когда большинство предприятий и школ были закрыты, а люди не выходили из дома, отмечает сайт телеканала.

Как напоминает CNN, в пятницу глава Министерства здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд объявил об обнаружении 12 новых случаев локальной передачи Covid-19. В настоящее время в Новой Зеландии насчитывается 49 активных случаев заболевания, 29 из которых связаны с недавней вспышкой. Почти все случаи обнаружены в Окленде.

Как подчёркивает CNN, вопрос о том, как случилась новая вспышка, остаётся загадкой. Отдалённое островное государство ввело строгий пограничный контроль ещё в марте, а это означает, что в страну допускаются только новозеландцы. Те, кто прибывает из-за границы, должны провести 14 дней в государственных изоляторах. По данным Министерства здравоохранения, 68% случаев заболевания в Новой Зеландии являются завезёнными или связаны с завезёнными случаями.

Одной из возможных причин возникновения вспышки считают утечку вируса из государственных изоляторов. Об этом в интервью австралийской телекомпании ABC заявил заместитель премьер-министра Уинстон Питерс. «Я думаю, что в нашей карантинной системе произошёл сбой», признался политик. Изучается также версия о причастности к вспышке склада американской компании Americold, где работал один из первых ковид-положительных пациентов.

Как отмечает сайт телеканала, новый очаг заболевания в Новой Зеландии напоминает о ситуации в Австралии и Гонконге, где введение жёсткого пограничного контроля в период, когда число заболевших в стране было низким, казалось, помогло взять эпидемию под контроль, однако позже вирус появился вновь. Как напоминает CNN, в австралийском штате Виктория введён режим полной изоляции, а в Мельбурне действует комендантский час. По состоянию на четверг в Виктории — штате с населением около 6 млн человек — было зафиксировано более 7800 активных случаев заболевания коронавирусом и 275 смертей.

В Гонконге, где проживает около 7,5 миллионов человек, насчитывается около 1 тыс. активных случаев заболевания, в том числе 32 в критическом состоянии, 66 человек умерли. При этом, несмотря на новую вспышку эпидемии, город не ввёл режим изоляции, хотя люди должны носить маски в общественных местах под угрозой штрафа, общественные собрания ограничены двумя людьми, а рестораны и бары должны закрываться ночью, за исключением еды на вынос.