Польский министр: у заботы России об экологии Балтийской косы экономический подтекст

Строительство польским правительством судоходного канала через Балтийскую косу с самого начала вызвало сопротивление со стороны Российской Федерации. Озабоченная перспективой создания польской конкуренции для Калининградской области, Москва пытается заручиться поддержкой мировых экологических организаций и заблокировать этот проект. Однако министр морской экономики и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик не принимает такую возможность всерьёз, пишет Niezalezna.

Из результатов исследования, проведённого инвестором строительства судоходного канала через Балтийскую косу следует, что были обнаружены два крупных месторождения янтаря. В общей сложности это дает около 1,4 тонн янтаря на инвестиционной площадке. Польские власти проинформировали об этом в мае прошлого года. Тогда же министр Грубарчик также сообщил, что стоимость янтаря, найденного на территории строительной площадки была оценена в 1,4 млн. злотых, рассказывает Niezależna.

Однако сегодня в польском сейме заместитель министра государственных активов Матчей Малецкий сообщил, что согласно подготовленной геологической документации, в районе строительства канала через Балтийскую косу расположено месторождение янтаря, объёмом уже примерно в 6,9 тонны. При этом он отметил, что экскаваторы ещё не дошли до самого месторождения.

Между тем, на фоне строительных работ судоходного канала через через Балтийскую косу активность российских пропагандистских центров, которые пытаются оспорить или высмеять легитимность этих инвестиций, возрастает. Теперь Россия прикрывается охраной окружающей среды, отмечает польское издание.

«Мы, в Польше, были свидетелями удивительных событий связанных с заморозкой важных инвестиций, где использовалась риторика, связанная с защитой окружающей среды. А из уст российских политиков это вообще звучит не особо серьёзно ...», — не без доли сарказма сказал министр морской экономики и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик.

«Я очень рад тому, что российские политики заботятся о глубине канала. Это экономическая борьба. Мы создаём чрезвычайно сильную конкуренцию — поэтому все силы и ресурсы направлены на то, чтобы заблокировать этот проект. Российская сторона хочет развивать свой порт. Правительство партии «Право и справедливость» решило, что мы пророем тот канал, и мы сделаем это», — добавил он.

Министр подчеркнул, что в российская сторона в своей пропаганде ссылается на охрану окружающей среды, потому что она хочет заручиться поддержкой мировых экологических организаций, чтобы в последствии поставить крест на этом проекте именно по экологическим соображениям.

При этом Грубарчик отметил, что действия России также обусловлены экономикой. Ведь Польша напрямую конкурирует с Калининградской областью. Перспективы развития польского портового города Эльблонг предполагают доставку товаров в более крупные порты и обслуживание региональных грузовых перевозок в районе Балтийского и Северного морей. По его мнению, порт в Эльблонге привлечёт новых клиентов и новые группы продуктов. «Это отличная возможность привлечь клиентов, которые не могли себе позволить пользоваться услугами больших портов», — добавил он.

Грубарчик напомнил, что строительство канала осуществляется в соответствии с законом, более того, по его словам, этот проект не оказывает негативного влияния на экологию. «Существуют сотни таких каналов, например, в Голландии», — говорит он и предлагает не принимать во внимание то, что любая жалоба будет в состоянии заморозить строительство.