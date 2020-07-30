112: посол Венгрии рассказал о вреде венгерскому меньшинству от украинских реформ
На Украине на данный момент существуют три реформы, которые являются негативными для венгерского меньшинства. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.
«Это реформа образования, использование языка и административная реформа. Каким-то образом эти три в определённом смысле широких взглядов очень прогрессивные, очень европейские реформы, причиняют постоянное ухудшение прав меньшинств. Это главная проблема», — отметил Ийдярто.
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