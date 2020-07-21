CNN: падающие рейтинги заставили Трампа надеть маску
Дана, президент, похоже, наконец, поменял своё отношение к защитным маскам, после того как на протяжении нескольких месяцев всячески принижал и даже высмеивал их значимость. Вы готовили материал об этой перемене позиции президента по маскам — что говорят?
ДАНА БЭШ, коррспондент CNN: Одно слово: «опросы». Об этом говорят источники, которым известно, что думает президент. Именно опросы общественного мнения стали основной причиной, заставившей его после нескольких месяцев «сменить пластинку», назвать ношение маски «патриотичным», сфотографироваться в ней и опубликовать это в Twitter.
Причём речь идёт не столько об опросах, согласно которым люди понимают и серьёзно относятся к необходимости носить маску и тому, как это влияет на государственную политику и здоровье окружающих. По моей информации, куда более важную роль здесь играют опросы, демонстрирующие рейтинг президента. Как известно, и мы уже какое-то время назад об этом сообщали, его рейтинг существенно упал. Поэтому людям, которые уже давно пытались до него достучаться, за минувшие выходные и этим утром всё же удалось убедить президента, что существует связь, что его переизбрание будет тесно связано с темой коронавируса и что его падающий рейтинг напрямую связан с его неспособностью или нежеланием перестать отмахиваться от коронавируса, чем он занимался с самого начала.
Вот почему сегодня мы видим то, что видим. Кроме того, президент утверждает, что собирается в той или иной форме возобновить брифинги.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 21 июля 2020 года.
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