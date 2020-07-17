СТРАНА: в ответ на «Кавказ — 2020» Украина проведёт собственные военные учения

В ответ на запланированные российские командно-штабные учения «Кавказ — 2020» Украина планирует провести собственные учения «Объединённые усилия 2020». Как передаёт «СТРАНА», министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев рассчитывает на участие стран НАТО в украинских манёврах.
Руководство министерства обороны и вооружённых сил Украины планируют организовать собственные военные учения с участием стран НАТО в ответ на запланированные российские командно-штабные учения «Кавказ — 2020». Как пишет «СТРАНА», об этом заявил украинский министр обороны Андрей Таран в ходе часа вопросов кабмину в Верховной раде.
Так, стратегические командно-штабные учения «Объединённые усилия 2020» запланированы на последнюю декаду сентября, как раз на тот период, когда и Россия будет проводить «Кавказ — 2020».
«В рамках этих учений нами планируется проверить возможность генерального штаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО», — сказал министр.
По его словам, планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.
«В рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами военно-воздушных сил, с определёнными подразделениями и военными частями сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые расположены на юге Украины», — добавил Таран.
По словам министра, Украина не видит угрозы наступления со стороны России в период проведения учений «Кавказ — 2020». Он также добавил, что Киев рассчитывает на участие стран НАТО в украинских учениях.
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