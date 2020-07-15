Корреспондент: в НАТО рассказали, при каких условиях возможно полноправное членство Украины
Полноправное членство Украины в НАТО возможно только после проведения её властями реформ. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава представительства НАТО на Украине Александер Винников.
«Для этого нужно провести комплексные реформы, сосредоточившись на внутренних комплексных реформах в секторе безопасности и обороны, которые позволят ей достичь полной оперативной совместимости с альянсом», — сказал он.
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