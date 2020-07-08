Le Monde: дело о госизмене журналиста Сафронова может так и остаться тайным

Российского журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене и сотрудничестве со спецслужбами стран НАТО, однако больших подробностей о его деле не сообщается, пишет Le Monde. По словам автора статьи, в России подобные дела часто проходят в закрытом формате, так что маловероятно, что судебный процесс станет достоянием общественности.
Это очень таинственное дело, и есть все шансы, что оно таким и останется, пишет Le Monde об аресте бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Как обычно бывает в делах по шпионажу, ФСБ сейчас хранит молчание.
«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — говорится в официальном сообщении. Остальные подробности дела не раскрываются. Как отмечает издание, если оно и дойдёт до суда, он явно будет проходить за закрытыми дверями, и обвинение в таком случае даже не обязано раскрывать, на какие положения оно опирается.
Журналистское сообщество находится в замешательстве, отмечает автор статьи, поскольку Сафронов был именитым журналистом, а затем стал помощником главы «Роскосмоса». При этом в космическом агентстве заявили, что с этой корпорацией дело Сафронова не связано, а Дмитрий Рогозин отметил, что никогда не сомневался в честности своего помощника.
При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что и с журналистской деятельностью Сафронова дело тоже не связано. Однако в качестве свидетеля допросили другую журналистку Таисию Бекбулатову. Самого Сафронова после допроса оставили под стражей на два месяца.
Как пишет издание, ссылаясь на адвоката Сафронова, спецслужбы говорят о том, что он якобы в 2012 году начал сотрудничать со спецслужбами Чехии, которые были посредниками для США. А следователь якобы цитировал статьи журналиста, но при этом отрицая какую-либо связь журналистской деятельности с обвинением.
Коллеги-журналисты, в свою очередь, стали повсеместно писать о его профессионализме и личных качествах, называли его патриотом, а обвинения в госизмене — абсурдными. У здания ФСБ тут же собрались пикеты, участников несанкционированной демонстрации задерживали.
При этом российские СМИ отмечают, как тяжело обвиняемым по таким делам обеспечивать себе защиту. При этом отец Сафронова и сам был журналистом, который писал об обороне и безопасности, но умер в 2007 году, а Иван стал публиковаться в «Коммерсанте», ещё не закончив вуз. Как отмечает автор статьи, сейчас коллеги Сафронова вспоминают, как он опубликовал информацию о продаже Египту 20 российских Су-35, что вызвало противодействие со стороны США, которые даже пригрозили Египту санкциями. Также он освещал пожар на атомной подводной лодке и прочие происшествия. Из «Коммерсанта» Сафронова уволили, и вслед за ним ушёл весь политический отдел газеты.
Автор статьи Le Monde напоминает и про другие обвинения против российских журналистов, включая дело Ивана Голунова, в поддержку которого поднялась большая волна. Так что журналистское сообщество обеспокоено этим событием.
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