112: Украине напомнили об ожиданиях ЕС — реформы в обмен на финансовую помощь

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова напомнила Украине об условиях предоставления макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Как сообщает «112 Украина», несмотря на признание достижений Украины в борьбе с коррупцией, еврокомиссар выразила обеспокоенность недавним ростом политизации работы антикоррупционных институтов.
ЕС предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд при условии выполнения Киевом ряда требований. Как передаёт «112 Украина», об ожиданиях Евросоюза напомнила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова во время онлайн-дискуссии, организованной Центром противодействия коррупции.
«И ЕС включит условия, касающиеся верховенства права и антикоррупционных реформ. Очень важно для Украины оставаться на пути реформ, особенно тех, которые касаются верховенства права и антикоррупции. Коронавирусный кризис не должен стать оправданием за отступление от уже достигнутых результатов или их разворота в интересах олигархов», — сказала Юрова.
Несмотря на признание достижений Украины в борьбе с коррупцией, таких как создание Антикоррупционного суда, еврокомиссар выразила обеспокоенность недавним ростом политизации работы антикоррупционных институтов. Она акцентировала внимание на важности их независимой работы.
Юрова также напомнила, что ЕС быстро мобилизовал пакет помощи в размере €150 млн на поддержку экономики Украины. По её словам, эти деньги нужно направить в сектор здравоохранения, на преодоление экономических и социальных последствий пандемии и поддержку наиболее уязвимых групп населения.
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова нынешнего гендиректора клуба Василия Кикнадзе о несостоявшемся переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь в ходе брифинга заявил, что визит главы китайского оборонного ведомства Вэя Фэнхэ в Москву на парад Победы поможет углубить взаимное доверие и сотрудничество между военными двух стран.
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в соцсетях видео тренировочного проката короткой программы «Чёрный лебедь», с которой она завоевала золото зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, среди которых создание общей надёжной системы безопасности.
В России за предыдущие сутки 12 393 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, это рекордный показатель с начала вспышки инфекции. Всего за время пандемии коронавируса выздоровели 368 822 пациента.
В России в течение суток зарегистрировали 154 летальных исхода среди пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь заявил, что ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.
Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы пообщался с казахстанским коллегой Касым-Жоматом Токаевым. Глава Казахстана рассказал российскому лидеру о впечатлениях от его статьи об истории Второй мировой войны. Кадры показал телеканал «Россия 24».
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков потерял одну позицию в рейтинге тяжёлого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после поражения от Кёртиса Блэйдса на турнире в Лас-Вегасе.
Японский футбольный клуб «Нагоя Грампус» намерен обратиться в суд с требованием компенсировать $1 млн за досрочное расторжение контракта с бразильским форвардом Жо, который действовал до декабря этого года.