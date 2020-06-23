И британцы за всё это платят — DE о военном корабле, бесцельно простоявшем на ремонте 4 года

Британский корабль HMS Dauntless уже четыре года стоит на ремонте. Как подсчитали эксперты, он в доках провёл больше времени, чем в строю. При этом на службе он всего 10 лет и обошёлся британским налогоплательщикам в сумму £1 млрд, отмечает Daily Express.
Британский корабль HMS Dauntless уже четыре года стоит в гавани Портсмута из-за проблем с двигателем и нехватки экипажа, пишет Daily Express. Ожидается, что вернётся к своей деятельности он не раньше следующего года. При этом, как подсчитали в Министерстве обороны, большую часть времени его команда провела на берегу, а не в операциях.
Как отмечают эксперты, британские налогоплательщики явно будут не рады узнать, что столько их денег потрачено впустую. Да и сами военные признают, что с ремонтом нужно было поспешить, как только стало понятно, в чём проблема.
Как отмечает автор статьи, HMS Dauntless был вторым из шести новых эсминцев, построенных для британского флота. Он обошёлся бюджету в сумму £1 млрд. На службу он встал в 2010 году. При этом другой корабль из этих шести, HMS Daring, провёл два последних года в доках, а третий, HMS Diamond, за последний год пробыл в море лишь две недели.
Впрочем, официальные власти уверяют, что всё идёт по плану, отмечает Daily Express.
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