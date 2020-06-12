Das Erste: заразиться коронавирусом в лагере для беженцев так же легко, как и на круизном лайнере

Риск заражения коронавирусом в лагерях для беженцев столь же велик, как и на круизном лайнере, пишет Das Erste, ссылаясь на исследования учёных университета Билефельда. При этом правительство ФРГ пока не отказывается от текущей практики размещения мигрантов, несмотря на рекомендации ООН и запросы некоторых немецких политиков.

Во время пандемии коронавируса лишь некоторым беженцам удалось попасть в Германию, пишет Das Erste: вероятной причиной снижения трафика стало закрытие границ. Между тем, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия выполнит все свои гуманитарные обязательства. Тем не менее, вопрос размещения беженцев по-прежнему остаётся проблемным, отмечает издание.

К примеру, все новоприбывшие собираются в специальных лагерях: согласно исследованию университета Билефельда, в случае возникновения в таком лагере инфекции, риск заражения будет столь же высок, как и на круизном лайнере. Между тем, отмечает издание, немецкое правительство, советуя воздержаться от путешествий на лайнерах, не отказывается от лагерей для беженцев. По словам государственного секретаря Гельмута Тейхманна, на данный момент нет причин отказа от текущей практики размещения беженцев.

Тем временем, институт Роберта Коха разработал рекомендации по предотвращению заражений в местах общего проживания, сообщает Das Erste. Издание отмечает, что рекомендации весьма строги: в случае возникновения инфекции, должна быть обеспечена возможность для изоляции и медицинского обслуживания. Кроме того, должны быть идентифицированы все контакты заражённого человека.

По мнению депутата бундестага от партии «Левых» Уллы Йелпке, текущие условия содержания беженцев неприемлемы и опасны для их здоровья, пишет Das Erste. Йелпке отметила, что идею о децентрализованном размещении беженцев, нацеленном на сдерживании пандемии, поддерживает даже ООН.

На данный момент у правительства ФРГ нет данных о количестве заражений коронавирусом в лагерях для беженцев, сообщает Das Erste. Согласно правительственным подсчётам, к концу мая было введено 11 карантинных мероприятий.