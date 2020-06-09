СТРАНА: министр культуры Украины выступил против запрета фильмов с актёрами из «черного списка»

03:00
В Крыму проходит лагерный сбор армейского корпуса ЧФ
Лагерный сбор разведчиков армейского корпуса Черноморского флота проходит на полигонах Крыма.
03:00
Аэропорт Пулково продолжит работу в сокращённом режиме до 30 июня
Петербургский аэропорт Пулково продолжит работу в сокращённом режиме до 30 июня.
03:00
Исполком РФС утвердил правило пяти замен в РПЛ и Кубке России
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил правило пяти замен для одной команды в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.
03:00
Голикова рассказала о больных коронавирусом детях
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что дети до 18 лет составляют 7,5% заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
03:00
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают стремительным снятие ограничений по коронавирусу в Москве, которое было объявлено накануне мэром столицы Сергеем Собяниным.
03:00
Чемпион России по ралли: Ефремов должен ответить по всей строгости закона
Двукратный чемпион России по ралли Андрей Севастьянов высказался о ситуации с актёром Михаилом Ефремовым, попавшим в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек.
03:00
Адвокат: Ефремов пока не выразил отношения к новому обвинению
Актёр Михаил Ефремов, который накануне устроил ДТП в центре Москвы, пока не прокомментировал своё отношение к новому обвинению. Об этом заявил его адвокат Виталий Чернышёв.
03:00
Офтальмолог назвала правила безопасности при покупке очков
Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала о правилах безопасности при покупке очков во время пандемии.
03:00
В Кировской области возобновляют работу ТЦ
Во вторник, 9 июня, в Кировской области возобновляют работу торговые центры. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба.
03:00
Фанаты «Спартака» осудили попавшего в аварию актёра Ефремова
Руководитель проекта фанатов московского «Спартака» FansHotline24 Олег Семёнов прокомментировал ситуацию с известным болельщиком команды и актёром Михаилом Ефремовым, попавшим в автомобильную аварию, в результате которой погиб человек.
03:00
Эксперт дал прогноз по курсам валют
Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсам валют.
03:00
В Волгограде начались тренировки военной техники к параду Победы
На аэродроме Бекетовка в Волгограде начались тренировки механизированной колонны Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) к параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Вирусолог прокомментировал ситуацию с разработкой вакцины против коронавируса
Вирусолог Фёдор Лисицын рассказал о виде разрабатываемой в России вакцины против коронавируса и назвал ориентировочные сроки завершения её создания.
03:00
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Пресс-служба столичного главка МЧС заявила, что в ближайшее время в Москве ожидаются гроза, сильный ветер и град.
03:00
В Ижевске рассказали о новом формате работы автошкол на фоне пандемии
Директор по развитию сети автошкол «Лидер ПРО» в Ижевске Вероника Акубова рассказала о работе компании в период пандемии и новых форматах обучения в режиме онлайн.
03:00
В Татарстане выделят 2,3 млрд рублей на охрану окружающей среды
Правительство Татарстана решило увеличить финансирование программы охраны окружающей среды в республике и выделить на эти цели в 2020 году 2,3 млрд рублей против запланированных ранее 731 млн рублей.
03:00
Стало известно, где пройдёт матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»
Российский футбольный союз (РФС) определил хозяина поля в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
03:00
В Китае ответили на сообщения о распространении COVID-19 прошлым летом
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала предположения американских учёных о том, что коронавирусная инфекция могла распространиться летом 2019 года.
03:00
Полиция обнаружила похищенные у инкассаторов в Красноярске деньги
Сотрудники полиции обнаружили деньги, которые были похищены во время нападения на инкассаторов в Красноярске.
03:00
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
03:00
Экс-тренер ЦСКА Тарханов подписал контракт на два года с «Енисеем»
Российский специалист Александр Тарханов сообщил, что подписал
двухлетний контракт с красноярским «Енисеем».
03:00
Министр спорта: надеюсь, вопросы по работе баз в регионах решатся к концу недели
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что все вопросы по поводу работы региональных тренировочных баз будут решены до конца недели.
03:00
На месте ЧП в Норильске собрали 23 тысячи кубометров загрязнённого грунта
Более 23 тыс. куб. м загрязнённого грунта собрали специалисты на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
03:00
Экс-футболист Савин заявил, что его блог на YouTube может скоро закрыться
Бывший футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин заявил, что его YouTube-канал «КраСава» может в скором времени закрыться.
03:00
Строительство аэропорта на Восточном начнётся в 2020 году
Строительство аэропорта на космодроме Восточный начнётся в 2020 году.
03:00
Ямпольская прокомментировала ДТП с участием Ефремова
Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская прокомментировала ситуацию с ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
03:00
Валуев высказался о ситуации с актёром Ефремовым
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым, ставшим участником ДТП в Москве.
03:00
Зеленский внёс в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум».
03:00
В РСПП предложили финансировать реабилитацию переболевших коронавирусом россиян
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой предусмотреть механизм субсидирования расходов граждан на санаторно-курортное лечение в период преодоления последствий пандемии до 2022 года.
03:00
В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
03:00
Матыцин проинспектировал базу в Новогорске
Министр спорта России Олег Матыцин приехал с инспекцией в учебно-тренировочный центр «Новогорск».
03:00
Эксперт оценила ситуацию с открытием салонов красоты в Москве
Глава Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гоцуляк прокомментировала ситуацию с открытием салонов красоты и парикмахерских в Москве.
03:00
Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты.
03:00
В Красноярском крае трёх подростков задержали за изготовление бомб
В Красноярском крае трёх подростков-анархистов задержали за изготовление бомб, сообщает пресс-служба СУ СК.
03:00
Министр спорта обсудит с главами регионов возобновление РПЛ
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время обсудит с главами регионов возобновление чемпионата России по футболу.
03:00
СМИ: «Ювентус» готов платить футболисту Артуру втрое больше «Барселоны»
Туринский футбольный клуб «Ювентус» хочет приобрести полузащитника каталонской «Барселоны» Артура.
03:00
В Москве заработали все виды проездных билетов
Все виды проездных для поездок на транспорте вновь заработали в Москве.
03:00
Лукашенко не исключил побоища «группы боевиков» во время выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что во время выборов главы государства в августе этого года «группы боевиков» захотят организовать «побоище на площади».
03:00
Синоптики предупредили о жаре в Челябинской области
В Челябинском ЦГМС предупредили, что в середине недели в регионе усилится аномальная жара.
03:00
Кормье намекнул, что подписал контракт на бой с чемпионом UFC Миочичем
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье намекнул, что подписал контракт на следующий поединок.
03:00
В России может появиться нацпроект по внутреннему и въездному туризму
Президент «Опоры России» Александр Калинин рассказал об идее создания нового национального проекта, посвящённого внутреннему и въездному туризму.
03:00
В Москве рассказали о программе летних онлайн-мероприятий для школьников
Десятки конференций, семинаров и мастер-классов пройдут дистанционно для московских школьников этим летом.
03:00
Число случаев коронавируса в Индии превысило 266 тысяч
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии возросло до 266 598.
03:00
Ефремов признал свою вину после ДТП
Актёр Михаил Ефремов после ДТП с его участием в центре Москвы признал себя виновным. Об этом рассказал РИА Новости адвокат артиста. По его словам, допрос пока не состоялся «по ряду технических причин» и может пройти позднее.
03:00
Футболку Кокорина поместили в Музей спортивной славы Сочи
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин принял участие в праздновании десятой годовщины Музея спортивной славы города Сочи.
03:00
В МИД России подтвердили встречу с США в Вене 22 июня
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что 22 июня в Вене запланирована российско-американская межведомственная встреча по контролю над вооружениями.
03:00
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
03:00
Врач оценила данные о вреде мороженого
Врач-терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина прокомментировала данные о вреде употребления мороженого.
03:00
ФК «Хоффенхайм» расторг контракт с главным тренером
Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» объявил об уходе голландского специалиста Алфреда Схрёдера с поста главного тренера.
03:00
Красноярские учёные разработали биосорбент для ликвидации последствий ЧС
Учёные из Красноярска разработали биосорбент, который может быть использован для ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.