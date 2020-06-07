Колин Пауэлл: Россия — не враг США, только проблема

Россию нельзя назвать противником Америки, поскольку она не собирается нападать на США — что, впрочем, не мешает Вашингтону тратить огромные суммы на оборонные нужды, заявил в интервью CNN бывший глава американского Госдепа Колин Пауэлл. Политик вместе с тем возмутился заявлениями Дональда Трампа о том, что Москву можно было бы принять обратно в «Большую семёрку», отметив, что президент не может принимать такие решения единолично.

Президент Трамп на этой неделе заявил, что России, которую исключили из G7 в 2014 году после того, как она аннексировала Крым, разумно было бы разрешить вернуться в организацию. Что вы по этому поводу думаете? Следует ли позволить России вновь присоединиться к клубуу?

КОЛИН ПАУЭЛЛ, бывший государственный секретарь США, экс-председатель Объединённого комитета начальников штабов: Отвечу вот что: с какой стати он принимает подобное решение в тот момент, когда Россию называют одним из четырёх врагов, с которыми нам нужно разобраться?

На самом деле, она в этот список не входит — Россия не является одним из наших четырёх противников. Один израильский премьер-министр в разговоре со мной описал ситуацию очень просто: «Колин, врагов у нас больше нет. Теперь у нас есть только проблемы. У нас есть проблемы».

Итак, Пентагон сейчас назвал нашими четырьмя противниками Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Ни один из них нападать на нас прямо сейчас не собирается. А мы, между тем, тратим огромные деньги. Нам надо дойти до проблем в Афганистане, Сомали и других местах и начать участвовать в их решении.

А мир тем временем слушает. И что же он слышит? А слышит он вот что: «Нам не нравятся иммигранты. Нам они здесь не нужны. Давайте их вышвырнем». Люди слышат, что нам не по душе многие наши национальности, национальные слои, из которых состоит Америка, нам они не нравятся. И они выступают против этого. Это же ведь наша сила, вот уже 200 лет.

Мы должны защищать нашу миграционную политику. Мы должны защищать свои меньшинства. Мы должны вложить больше денег в бедные классы американского общества. Нам нужно дать своим детям образование, вне зависимости от того, белые они или чёрные — всем им надо дать образование так же, как я смог его получить в государственной образовательной системе Нью-Йорка. В итоге я стал выпускником государственного колледжа в Нью-Йорке, и с таким государственным образованием смог стать весьма успешным человеком. Вот такое образование должно быть у всей нашей молодёжи. И это на протяжении моей жизни всегда было как для меня, так и для моих друзей приоритетом.

Дата выхода в эфир 07 июня 2020 года.