NTD: бассейн в парнике и хоккей на траве — спортсмены находят способы не терять форму на самоизоляции

Российские спортсмены находят оригинальные способы поддерживать физическую форму даже во время ограничений, связанных с карантином. Как передаёт NTD, пловчиха из Калининграда тренируется в маленьком бассейне в теплице, а юные хоккеисты забрасывают шайбы в ворота со специальных ковриков на траве, идею которых им подсказал тренер.

В России уже два месяца действуют карантинные ограничения, поэтому спортсмены находят оригинальные способы поддерживать физическую форму. Юная калининградка Елизавета каждый день плавает в маленьком бассейне в теплице. Тренируется час-полтора, как если бы проплывала два с половиной километра.

Родители Елизаветы потратили на импровизированный бассейн 50 тысяч рублей.

ЕКАТЕРИНА БЕЛЯЕВА, мама пловчихи: Да, я очень надеюсь, что мой ребёнок всё-таки достигнет своей мечты и станет олимпийской чемпионкой, и прославит нас и нашу Калининградскую область.

А эти юные хоккеисты забивают шайбу за шайбой в ворота на полянке у дома. Идею с ковриками на траве подсказал тренер.

ДМИТРИЙ ПРОКОПЕНКОВ, тренер: Родители практически каждый день звонят, все очень переживают из-за того, что у них происходит с детьми дома, потому что у нас очень много есть детей, которые только-только пришли в этом году и узнали, что такое хоккей, что такое ледовые тренировки, что такое сухие тренировки. И естественно, они уже не видят жизни без этого.

Двое спортсменов в Гусеве выходят покидать баскетбольный мяч на пустую автостоянку. Здесь же занимаются силовыми упражнениями. Снарядом служит старенький Volkswagen Golf.

СТАНИСЛАВ ШАРОВ, спортсмен: Да я даже не знаю, как это нам пришло в голову. Мы приехали в лес, на речку подальше — потренироваться. И делали беговые упражнения, силовые и подумали — у Глеба был трос в машине, — что можно закрепить трос и потаскать машину. И очень хорошее упражнение.

ГЛЕБ ФАДЕЕВ, тренер: Я думаю, если он истинный, настоящий спортсмен, независимо, баскетболист или не баскетболист, он будет тренироваться, два месяца не будет сидеть дома, найдёт, чем заняться, потому что это его здоровье, его доход, его всё, его жизнь.

В Москве ослабления карантинных мер начинаются 1 июня. Во многих других регионах они уже начались.

Дата выхода в эфир 29 мая 2020 года.