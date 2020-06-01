Guardian: XXI век стал эпохой «бесконечных войн» — никто просто не заинтересован в мире

XXI век во многом стал эпохой «бесконечных войн», которые почти никогда не заканчиваются официальными мирными договорами, пишет The Guardian. Как отмечает газета, конфликтами теперь движет не идеология, а скорее жажда власти и денег, в то время как США фактически самоустранились от роли мирового жандарма, а международные организации оказались хронически неспособны прекратить кровопролитие.

В этом месяце гражданской войне в Ливии исполнился уже седьмой год, но конца и края ей не видно. Конфликт в Афганистане продолжается с момента «советского вторжения» в 1979 году. Война США в Афганистане на данный момент является самой длинной в американской истории, притом что она началась в рамках «глобальной войны с терроризмом» после терактов 11 сентября, пишет The Guardian.

Конфликт в Йемене полыхает уже шестой год. Палестино-израильская война — или, скорее, отсутствие мира — ведётся начиная с 1948 года. Сомалийцы воюют уже 40 лет. И это лишь некоторые примеры бесконечных войн, которые, по-видимому, стали нормальным явлением современного мира.

«Почему же современные политики, генералы, правительства и международные организации, судя по всему, неспособны добиться мира или не заинтересованы в нём? В XIX и XX веках войны, если не вдаваться в детали, начинались и заканчивались официальными ультиматумами, декларациями, утверждёнными протоколами, перемириями и договорами», — отмечает британская газета.

Чисто и аккуратно завершённый конфликт — это редкий зверь в наши дни. Согласно новому исследованию Международного института стратегических исследований, 60% вооружённых конфликтов идут не менее десяти лет, в то время как перспективы заключения мира выглядят совсем не радужно.

Ныне войны, как правило, никто не объявляет. Двусмысленные и бесславные, в них участвуют сразу много сторон: иностранные правительства и марионеточные войска. Современные конфликты ведутся исподтишка и с применением нового оружия. На них никто не считается ни с гражданским населением, ни с Женевской конвенцией, ни с интересами людей, во имя которых якобы ведутся боевые действия.

«Великие крестовые походы нравственности, знаменательные идеи и настоящая борьба идеологий редки. Современные войны в основном завязаны на власть и деньги. И они идут, и идут, и идут», — считает The Guardian.

По мнению изданию, Ливия — это классический пример государства в состоянии хаоса, который подпитывают другие державы, в данном случае Турция, Катар, Россия, Египет и ОАЭ. Здесь, как и везде, соперничающие государства говорят о борьбе с «терроризмом», в то время как на самом деле они лишь пытаются укрепить своё влияние и получить экономические дивиденды. Пока они не достигли этих целей, мир им не слишком интересен.

Амбициозные государства всегда стремились к господству над соседями. Сейчас это справедливо, в частности, в отношении Китая. Одна из причин, почему сейчас это происходит чаще, — это снижение участия США в мировой повестке дня.

США отказались от роли мирового жандарма на Ближнем Востоке и в Африке, сосредоточившись вместо этого на поддержке Израиля и давлении на Иран в ущерб всему остальному. То же самое происходит и в Азии.

Президент США Дональд Трамп, отчаянно пытающийся получить Нобелевскую премию мира, предложил стать посредником в переговорах между Северной и Южной Кореей ради окончания противостояния, которое длится уже 70 лет. Он также утверждает, что его «сделка века» приведёт к решению палестино-израильской головоломки. «Но его мало кто воспринимает всерьёз. В других же случаях его администрация проявляет нулевой интерес к урегулированию глобальных конфликтов», — полагает газета.

Свою роль здесь также играет крах единого подхода Запада к международным проблемам, который заключался в совместном, многостороннем поиске их решения. Этой тенденции вторил рост популярности авторитарных и популистских режимов, которых беспокоят лишь национальные интересы, а не общее благо. Кроме того, всё это ведёт к подрыву авторитета ООН и прочих региональных платформ вроде ЕС и Африканского союза.

Неэффективное осуществление охраны правопорядка на международном уровне, проявившееся в неспособности Международного уголовного суда вершить правосудие в зонах военных конфликтов, способствует заморозке конфликтов, а не их справедливому разрешению. Хроническую нестабильность разжигают также и демографические проблемы.

При этом воевать стало дешевле — об этом позаботились новые технологии и инструменты вроде БПЛА, а также методы (например, кибератаки). Более того, глобальное потепление постепенно превращает Арктику в новое, огромное поле битвы, а космическое пространство и вовсе открывает бесконечные возможности для насилия, подытоживает The Guardian.