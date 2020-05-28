Страна.ua Оригинал

СТРАНА: снаряд времён Второй мировой убил чёрного копателя в Одесской области

Материал представлен в пересказе ИноТВ
От взрыва снаряда времён Второй мировой войны в Одесской области Украины погиб мужчина. Как передаёт «СТРАНА», по информации полиции, он был одним из так называемых чёрных копателей, увлекался поисками старого оружия и взрывчатки времён войны.
СТРАНА: снаряд времён Второй мировой убил чёрного копателя в Одесской области
od.npu.gov.ua

В Одесской области от взрыва снаряда времён Второй мировой войны погиб мужчина. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает Национальная полиция области.

«Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший — владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения», — сообщили правоохранители.

Кроме того, полицейские нашли в руинах ещё несколько снарядов и мин. Принимаются меры по их обезвреживанию.
 
По имеющейся информации, погибший был одним из так называемых чёрных копателей, увлекался поисками старого оружия и взрывчатки времён войны.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
Вторая мировая война Одесса Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров