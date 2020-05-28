СТРАНА: снаряд времён Второй мировой убил чёрного копателя в Одесской области

От взрыва снаряда времён Второй мировой войны в Одесской области Украины погиб мужчина. Как передаёт «СТРАНА», по информации полиции, он был одним из так называемых чёрных копателей, увлекался поисками старого оружия и взрывчатки времён войны.
В Одесской области от взрыва снаряда времён Второй мировой войны погиб мужчина. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает Национальная полиция области.
«Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны. Погибший — владелец хозяйственной постройки, 1973 года рождения», — сообщили правоохранители.
Кроме того, полицейские нашли в руинах ещё несколько снарядов и мин. Принимаются меры по их обезвреживанию.
По имеющейся информации, погибший был одним из так называемых чёрных копателей, увлекался поисками старого оружия и взрывчатки времён войны.
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