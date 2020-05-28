Эксперт MSNBC: без эффективного лекарства маска — основное средство защиты от коронавируса

Несмотря на окружающие эту тему противоречия, жители США не должны отказываться от масочного режима. Такое мнение в интервью MSNBC высказала медицинский обозреватель телеканала Вин Гупта. По словам врача, маски останутся важным средством защиты до тех пор, пока не появится надёжное лекарство или вакцина от COVID-19.

Ваши мысли о том, что мы наблюдаем сегодня? В том смысле, что кривая вроде бы движется в правильном направлении, по крайней мере, на северо-востоке в отличие от остальной страны.

ВИН ГУПТА, доктор и медицинский обозреватель MSNBC: Спасибо, Лоуренс. Всегда рад присутствовать на вашей передаче. Мне бы хотелось лишь развить те идеи, которые упомянул доктор Мазари.

Ситуация в отделении интенсивной терапии в Сиэтле, где я работаю, выглядит не так, как о ней рассказывают власти. В местных отделениях не так много свободного места для дополнительных ресурсов на случай, если в итоге из-за ослабления социального дистанцирования к нам в пункт неотложной помощи будут прибывать ещё больше пациентов. У нас не так много кроватей. Возможно, у нас найдётся одна койка, если так можно выразиться.

Существует огромная пропасть между нами, кто находится на передовой и ежедневно наблюдает за реальной картиной, и президентом Трампом, который заявляет: «Всё великолепно», или губернатором Джорджии Кемпом, который предлагает: «Давайте открываться». Существует огромная пропасть.

И я думаю… всё, что касается ремдесивира, то мы относимся к этому лекарству со сдержанным оптимизмом. Многие пациенты в моём отделении интенсивной терапии принимают это лекарство. Оно сокращает восстановление на четыре дня и потенциально позволяет покидать реанимацию чуть быстрее. Но мы точно не знаем, спасает ли оно жизни. Мы не знаем, действительно ли оно борется с вирусом. Мы этого не знаем. До сих пор остаётся много неизвестного.

Что касается вакцины компании Moderna. В настоящий момент она, возможно, в лучшем случае вызывает осторожный оптимизм. Пока всё ещё слишком рано о ней что-либо говорить. В первой стадии исследований участвовали всего восемь пациентов.

Иными словами, многое остаётся неизвестным, поэтому необходимо отстаивать маски. В данном случае самое главное, что маски, всеобщий масочный режим защищает тех, кто не может сбежать в (респектабельный пригород Нью-Йорка. — ИноТВ) Хэмптонс, кто не может работать удалённо. Он влияет на тех, кто находится на передовой, на наших работников гастрономов, медсестёр, пульмонологов. И кстати, все они в основном женщины и представители расовых меньшинств. Вот кого эта мера будет защищать.

Я не понимаю, почему маски стали темой для культурной войны и вызывают такое возмущение у большого количества людей. Это простые вещи, которых мы должны придерживаться и по которым должны прийти к согласию. И если об этом молчит президент, то об этом должны сказать мы.

Дата выхода в эфир 25 мая 2020 года.