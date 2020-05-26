112: семья фермеров принуждала бесплатно работать девять человек

03:00
Песков: дата парада Победы зависит от ситуации с коронавирусом
Решение о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции России примет глава государства Владимир Путин на основе всех сводных данных по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
03:00
СМИ: В Ленобласти аварийно сел легкомоторный самолёт
Легкомоторный самолёт произвёл аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области по причине оторвавшегося винта.
03:00
Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане
Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане.
03:00
Абдурахимов сравнил бои на острове с фильмом «Путь дракона»
Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал, как относится к идее проводить бои на острове.
03:00
Песков заявил, что узнает подробности о состоянии здоровья Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, однако обязательно узнает подробности.
03:00
Смолов считает, что решение возобновить РПЛ выглядит немного поспешным
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», высказал мнение о предстоящем возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
03:00
Эксперт прокомментировал ситуацию с ношением масок в Москве
Эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.
03:00
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
03:00
Россия поставила около 4 тысяч тонн гречки в Белоруссию за полтора месяца
За последние полтора месяца Россия поставила в Белоруссию около 4 тыс. тонн гречки и 1 тыс. тонн риса, заявили в пресс-службе российского вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве сельское хозяйство.
03:00
Врач назвал помогающие облегчить боль продукты
Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Пётр Соков назвал продукты, помогающие облегчить боль.
03:00
В ЕК рассказали о собранных на борьбу с коронавирусом средствах
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международная кампания ЕК по сбору средств на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит успешно.
03:00
В Свердловской области проводят проверку по факту гибели пенсионерки после падения ветки
В Свердловской области организовали проверку по факту гибели пенсионерки после падения ветки в Полевском. Обстоятельства смерти устанавливают городская прокуратура и следователи.
03:00
Эксперт прокомментировал снижение спроса на ипотеку в России в апреле
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.
03:00
Голкипер «Челси» рассказал, что получал угрозы после ЧМ-2018
Голкипер лондонского клуба «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал, что стал получать угрозы после чемпионата мира по футболу 2018 года.
03:00
Спасатели объявили экстренное предупреждение на Кубани
До конца суток 26 мая продолжатся осадки на реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной части Краснодарского края и в реках черноморского побережья от Геленджика до Магри. Ожидаются подъёмы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
03:00
Песков поблагодарил лечивших его медиков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у которого был ранее выявлен коронавирус, поблагодарил лечивших его врачей.
03:00
СМИ: Кёйт сменит Адвоката в «Фейеноорде»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов по футболу Дирк Кёйт сменит Дика Адвоката на посту главного тренера роттердамского «Фейеноорда».
03:00
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.
03:00
Путин провёл телефонные переговоры с Токаевым
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 38 тысяч
Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Белоруссии превысило 38 тыс.
03:00
Временный график движения «Сапсанов» продлили до 23 июня
Временный график движения «Сапсанов» продлён до 23 июня. Число рейсов будет увеличено почти в два раза.
03:00
В Петербурге проводят проверку по факту обрушения балконов
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту обрушения балконов многоквартирного дома.
03:00
Торбинский назвал главный клуб в своей карьере
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский рассказал, какой клуб он считает самым главным в своей карьере.
03:00
В полицию доставлен готовивший еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставлен мужчина, который с двумя девушками жарил пищу на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
03:00
В будущем сезоне перед «Торпедо» не будет стоять задача подняться в РПЛ
Владелец московского ФК «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о задачах команды на следующий сезон.
03:00
СМИ: «Зенит» интересуется нападающим из Нидерландов
Футбольный клуб «Зенит» интересуется 20-летним нападающим Митчеллом ван Бергеном, который выступает за «Херенвен» из Нидерландов.
03:00
Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко назвал число лечащихся в медицинском учреждении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Пожар в жилых домах в Самарской области полностью потушен
Крупный пожар в жилых домах в посёлке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
03:00
Аршавин побывал на месте обрушения четырёх балконов в Санкт-Петербурге
Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин побывал на месте обрушения четырёх балконов на улице Кирочная в Санкт-Петербурге.
03:00
Президент «Урала»: стадион не пострадал от урагана
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил, что домашний стадион команды «Екатеринбург Арена» не пострадал от недавнего урагана.
03:00
Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».
03:00
Экс-футболист «Манчестер Сити» Пардо скончался на 74-м году жизни
Бывший футболист «Манчестер Сити» Глин Пардо скончался в Англии в возрасте 73 лет.
03:00
СМИ: Аллегри готов возобновить тренерскую деятельность
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» итальянец Массимилиано Аллегри готов вернуться к тренерской деятельности.
03:00
ФАС проверит наличие картеля между «Магнитом» и другими торговыми сетями
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт проверки в 56 регионах страны на предмет наличия картеля между «Магнитом» и другими торговыми сетями.
03:00
Полицейские завели дело по факту осквернения мемориала в Подмосковье
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту осквернения мемориала Великой Отечественной войны в городе Черноголовка Московской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова.
03:00
Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
03:00
Смолов: гол «Реалу» входит в топ-3 моих футбольных событий
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, находящийся на правах аренды в испанской «Сельте», рассказал, как оценивает свой мяч в ворота «Реала».
03:00
Спасатели предупредили о вероятности ЧС в ХМАО из-за непогоды
Спасатели предупредили о вероятности чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе из-за непогоды.
03:00
Старт чемпионата России по регби перенесён на 19 июня
Старт чемпионата России по регби перенесён на 19 июня в связи с необходимостью тестирования игроков на коронавирус.
03:00
МИА «Россия сегодня» запустило акцию в поддержку медиков
МИА «Россия сегодня» при поддержке Минздрава и Ассоциации волонтёрских центров запустило онлайн-акцию «Пожалуйста, дышите!» в поддержку медиков. Генеральный партнёр — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).
03:00
Открытое горение ликвидировано на пожаре в домах под Самарой
Открытое горение на пожаре в жилых домах в посёлке Яицкое в Самарской области ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
03:00
В ПФР рассказали о накопительной пенсии в 2020 году
В Пенсионном фонде России сообщили, что накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13%, перерасчёт сделают с 1 августа.
03:00
Сборные России по тяжёлой атлетике отказались от июньских сборов
Мужская и женская сборные команды России приняли решение отказаться от проведения июньского тренировочного сбора в Рузе, чтобы не подвергать спортсменов риску заболевания коронавирусом.
03:00
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
03:00
Курганская область продлила приостановку авиасообщения до 15 июня
Курганская область до 15 июня продлила приостановку регулярных авиарейсов из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Дементьева и Сафина вошли в список лучших теннисисток, не выигрывавших ТБШ
Россиянки Елена Дементьева и Динара Сафина были включёны в список лучших теннисисток, которые не выиграли ни одного турнира серии Большого шлема в одиночном разряде.
03:00
ESPN назвал Давыденко одним из лучших теннисистов, не побеждавших на ТБШ
Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко был включён в список лучших теннисистов, которые не выиграли ни одного турнира серии Большого шлема в одиночном разряде.
03:00
Глава Минкомсвязи разъяснил ситуацию с цифровыми пропусками
Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что все персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков в российских регионах, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима.
03:00
Глава Минстроя Якушев вылечился от коронавируса
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к своим обязанностям, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.