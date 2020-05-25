Daily Telegraph: «Я в порядке и готов отжигать» — гитарист Queen рассказал о самочувствии после инфаркта

Гитарист группы Queen Брайан Мэй был очень близок к смерти, однако сейчас чувствует себя хорошо и «готов отжигать», пишет британская газета The Daily Telegraph. По словам музыканта, всё началось с травмы, полученной во время работы в саду. У него обнаружили разрыв в большой ягодичной мышце, после чего Мэй перенёс сердечный приступ, а в его сердце было вставлено три стента.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал о том, что был «очень близок к смерти» после сердечного приступа, вызванного травмой, полученной во время работы в саду, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Брайан Мэй был госпитализирован в начале месяца после «странного происшествия», которое привело к разрыву мышцы и защемлению нерва.

Как сообщает издание, гитарист Queen выздоравливал дома после травмы. Позже у него случился сердечный приступ. В результате ему установили три стента для очистки артерий.

72-летний Мэй опубликовал в Instagram видео с рассказом о своих тяжёлых испытаниях. По его словам, после того как ему поставили диагноз «разрыв в большой ягодичной мышце», он был сбит с толку, когда через неделю всё ещё страдал от боли. «Я имею в виду настоящую агонию», — пояснил Брайан Мэй. В некоторые моменты ему хотелось выброситься из окна. Боль казалась невыносимой. Окружающие сказали, что это не похоже на разорванную мышцу, и в конце концов ему ещё раз сделали МРТ.

В итоге врачи обнаружили у него защемление седалищного нерва. «Такое ощущение, будто кто-то всё это время вставлял мне в спину отвёртку. Это было мучительно!» — признался гитарист.

Однако на этом его испытания не закончились, пишет The Daily Telegraph. После этого Брайан Мэй перенёс инфаркт. «Было около 40 минут боли и стеснения в груди. Это такое ощущение в руках и потливость», — рассказал он.

У него обнаружили застой крови в трёх артериях, что создало угрозу блокады притока крови к сердцу. Врачи предложили ему сделать операцию на открытом сердце, но Мэй выбрал альтернативу, суть которой заключалась в стентировании: в его сердце было вставлено три стента.

По мнению Брайана Мэя, у любого человека старше 60 лет должна быть ангиограмма, чтобы каждый был осведомлён о риске инфаркта. «Я очень благодарен за то, что теперь у меня снова есть жизнь», — добавил британский гитарист. Он подчеркнул, что был очень близок к смерти. «Но у меня всё хорошо. Я здесь. И я готов зажигать. Пожалуйста, не выражайте мне сочувствие, потому что я в порядке. Благослови Господь», — заявил 72-летний Брайан Мэй.