112: половина украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой

03:00
Истребитель F-35A Lightning II разбился во Флориде
Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе в штате Флорида.
03:00
Глава Башкирии оценил ситуацию с режимом самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с режимом самоизоляции в республике.
03:00
Обладатели карты москвича получат скидки в аптеках и магазинах
В столице рассказали, что обладатели карты москвича могут получить скидки в ближайших аптеках и продуктовых магазинах, а также при оплате некоторых услуг.
03:00
Аршавин отметил своих бывших партнёров по «Зениту» на фото с дровами
Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин подшутил над своими бывшими партнёрами по петербургской команде.
03:00
Сёмин: Гончаренко — талантливый парень
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который покинет клуб 31 мая, прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Виктором Гончаренко.
03:00
Москва примет участие в конференции Startup Village Livestream’20
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что Москва примет участие в ежегодной международной конференции для участников рынка современных технологий Startup Village Livestream’20.
03:00
Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»
Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
03:00
Стало известно, когда Евролига примет решение по судьбе сезона
Руководство баскетбольной Евролиги до конца мая примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.
03:00
Жена Плющенко назвала Тутберидзе современной версией Тарасовой
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
03:00
В ФАС оценили цены на маски
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский заявил, что ведомство на данный момент не наблюдает запредельных цен на маски.
03:00
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
03:00
Гендиректор ЦСКА прокомментировал новый контракт с Гончаренко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
03:00
В ДНР сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе при Зеленском
Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов заявил, что число жертв и количество разрушений в Донбассе из-за действий украинской армии за первый год президентства Владимира Зеленского почти вдвое больше, чем в последний год правления Петра Порошенко.
03:00
В Госдуме предупредили об опасности тромбоза на фоне коронавируса
Доктор медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Валерий Елыкомов предупредил об опасности возникновения тромбоза на фоне коронавируса.
03:00
В Совфеде предложили освободить выплаты соцработникам от НДФЛ
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Дмитрий Шатохин предложили освободить стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку социальным работникам от налога на доходы физлиц (НДФЛ).
03:00
В Томской области обсудили вероятность изменения графиков отпусков педагогов школ
Начальник департамента общего образования региона Ирина Грабцевич прокомментировала вероятность изменения графиков отпусков педагогов в школах Томской области.
03:00
Голикова сообщила о клинических испытаниях препаратов от коронавируса
Пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
03:00
Шахназаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для кинематографистов
Режиссёр, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора по возобновлению кинопроизводства.
03:00
Гончаренко считает продление контракта с ЦСКА большим вызовом
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
03:00
Зеленский заявил, что болеет Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «всем» отличается от предыдущего главы страны Петра Порошенко, и отметил, что он «болеет» Украиной.
03:00
Пять российских сенаторов переболели коронавирусом
Коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели пять российских сенаторов, сообщила в ходе заседания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
03:00
В «Ахмате» рассказали о результатах тестов на коронавирус игроков, находившихся в Грозном
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о результатах тестов на коронавирус игроков, находящихся в Грозном.
03:00
Зеленский пообещал подумать о втором президентском сроке
Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает, что будет баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он заявил во время пресс-конференции.
03:00
Собянин назвал высокой стадию заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица пока находится на высокой стадии заболеваемости коронавирусом.
03:00
Глава СБР не исключил сокращения количества тренерских ставок в сборной России
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв допустил вероятность сокращения количества тренерских ставок в национальной команде.
03:00
В Госдуме прокомментировали идею создания реестра льготников для получения лекарств
Депутат Госдумы России Рафаэль Марданшин прокомментировал идею создания в России реестра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами за счёт федерального или регионального бюджетов.
03:00
Экономист прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов
Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов.
03:00
В России 14 регионов приступили к ослаблению ограничений
В России 17 регионов достигли показателей, которые необходимы для поэтапного снятия ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, и 14 из них уже приступили к их ослаблению, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
03:00
Кожевников о группе сборной России на ЧМ-2021: побеждать надо каждого
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о предстоящих соперниках сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Белоруссии и Латвии.
03:00
В Москве стартовал приём заявок на онлайн-конкурс семейного творчества
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 20 мая стартовал приём заявок на онлайн-конкурс «Городская мастерская семейного творчества».
03:00
Врач оценил данные о полезных свойствах манной каши
Кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Алексей Парамонов прокомментировал данные о полезных свойствах манной каши.
03:00
Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
03:00
Драчёв о тренерах сборной: разногласия есть, но дадим возможность поработать
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о ситуации вокруг формирования нового тренерского штаба национальной команды.
03:00
Совфед одобрил законопроект о дистанционном голосовании
Совет Федерации на заседании в среду, 20 мая, одобрил законопроект, который предусматривает возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.
03:00
Бывший партнёр по «Чикаго» обвинил Джордана во лжи
Экс-форвард «Чикаго» Хорас Грант обвинил бывшего партнёра по команде Майкла Джордана во лжи после выхода документального сериала «Последний танец».
03:00
Руководитель News-Front призвал отреагировать на удаление YouTube канала агентства
Руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик призвал отреагировать на удаление YouTube канала агентства.
03:00
Драчёв рассказал, когда СБР отправит в Минспорт документы на утверждение тренеров
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, когда документы кандидатов в тренерский штаб сборной России будут направлены на согласование в Министерство спорта.
03:00
ЦСКА показал трогательный ролик с участием мам баскетболистов
ЦСКА показал болельщикам трогательный ролик с участием мам баскетболистов команды, который был снят ровно год назад в преддверии финального матча Евролиги с «Анадолу Эфесом».
03:00
Бивол хотел бы увидеть третий бой Тайсона и Холифилда
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о возможном третьем поединке между легендарными тяжеловесами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.
03:00
МИД России оценил год президентства Зеленского
В МИД России к годовщине президентства на Украине Владимира Зеленского заявили, что линия Киева на конфронтацию с Москвой осталась неизменной.
03:00
В ХМАО выделят 326 млн рублей на оборудование для диагностики коронавируса
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что департамент здравоохранения ХМАО получит дополнительно 326 млн рублей на закупку лабораторного оборудования для выявления COVID-19.
03:00
Уткин высказался об интервью Дудя с Деревянко
Блогер Василий Уткин саркастически оценил интервью журналиста Юрия Дудя с актёром Павлом Деревянко.
03:00
Бивол высказался о возможном поединке с Ковалёвым
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказал мнение о возможности проведения поединка с экс-чемпионом по версии WBO Сергеем Ковалёвым.
03:00
Гендиректор «Ахмата» рассказал, когда легионеры вернутся в расположение команды
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, когда иностранные футболисты вернутся в расположение команды.
03:00
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.
03:00
Голикова отметила готовность 17 регионов к снятию ряда ограничений
Зампред правительства России Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию в российских регионах, отметив, что ряд из них готов к частичной отмене ограничений, введённых из-за коронавируса.
03:00
Зеленский заявил, что приговор Порошенко «ещё впереди»
Представителей прошлой власти Украины ждёт «очень много разных приключений и разных приговоров», считает украинский президент Владимир Зеленский. Он не исключил, что дело о его предшественнике Петре Порошенко могут квалифицировать как госизмену, однако «реагировать должна прокуратура».
03:00
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 5 км
Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир произвёл четыре пепловых выброса на высоту до 5 км.
03:00
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
03:00
В СК рассказали подробности дела о незаконном проведении азартных игр в Петрозаводске
В СУ СК России по Республике Карелия рассказали подробности дела о незаконном проведении азартных игр в Петрозаводске.