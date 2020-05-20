112: половина украинцев считает запрет российских соцсетей ошибкой

Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, 50% украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей и то, что это приводит к ограничению прав граждан. Как передаёт «112 Украина», при этом 36% респондентов считают это необходимым шагом для защиты государства.

Половина украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей на территории Украины. Как передаёт «112 Украина», об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Так, 50% украинцев считают ошибкой запрет российских социальных сетей и то, что это приводит к ограничению прав граждан. При этом 36% респондентов считают это необходимым шагом для защиты государства.

Как напоминает канал, 15 мая 2017 года президент Украины Пётр Порошенко своим указом привёл в действие решение СНБО о запрете деятельности на Украине ряда российских компаний, в том числе российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Президент Владимир Зеленский 14 мая 2020 года этот указ продлил.