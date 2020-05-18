FAZ: нарушение масочного режима в Катаре грозит 3 годами заключения

03:00
КНР выделит $2 млрд пострадавшим от пандемии странам
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в ближайшие два года выделит $2 миллиарда для оказания помощи пострадавшим от пандемии коронавируса странам мира.
03:00
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
03:00
Уткин: Сёмин — тренер, которому место на пенсии
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о решении руководства московского футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
03:00
В России число угонов автомобилей в апреле снизилось на 53%
Компания «АльфаСтрахование» заявила о снижении числа заявленных случаев угонов автомобилей в апреле по сравнению с мартом на 53%.
03:00
СК запросил разрешение на возбуждение дел против семи судей
Следственный комитет запросил у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, сообщается на сайте ВККС.
03:00
Ураза-байрам в Башкирии отпразднуют в режиме онлайн
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в этом году из-за эпидемиологической обстановки празднование Ураза-байрама пройдёт в режиме онлайн 24 мая.
03:00
Семак подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2 + 1»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал подробности о контракте с главным тренером команды Сергеем Семаком, который планируется заключить до конца мая.
03:00
В Удмуртии запустили производство медицинских кроватей
Министр промышленности и торговли Республики Удмуртия Виктор Лашкарёв заявил, что предприятия региона организовали производство медицинских кроватей.
03:00
Медведев сообщил, что все тесты на коронавирус в «Зените» отрицательные
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что все тесты игроков и персонала команды на коронавирус дали отрицательный результат.
03:00
Почти 160 тысяч коек перепрофилировали для больных с коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что почти 160 тыс. больничных коек в России перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В подмосковном Орехово-Зуеве откроется физкультурно-оздоровительный комплекс
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что в подмосковном Орехово-Зуеве в 2022 году откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс.
03:00
Экс-футболист ЦСКА вспомнил самый сложный матч на пути к победе в Кубке УЕФА — 2005
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил самый непростой для команды матч на пути к победе в Кубке УЕФА в 2005 году.
03:00
Диетолог оценила пользу грецкого ореха для здоровья
Диетолог, кандидат медицинских наук, член ФМБА России профессор Маргарита Королёва рассказала о полезных свойствах грецкого ореха.
03:00
Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: не думал, что это вообще возможно
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил о победе команды в Кубке УЕФА — 2005.
03:00
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
03:00
Яшкин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин стал обладателем приза «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Роспотребнадзор по Ленинградской области рассказал о нарушителях режима самоизоляции
Роспотребнадзор по Ленинградской области завёл 95 административных дел на юридические и должностные лица, а также на предпринимателей, которые продолжали работать без образования юрлица.
03:00
Голикова: пневмония развивается у 22% заболевших коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 протекает бессимптомно более чем у 40% заболевших, ещё у 22% пациентов развивается пневмония.
03:00
Рогозин оценил идею Маска о термоядерных взрывах на Марсе
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил идею главы американской SpaceX Илона Маска, который предложил терраформировать Марс с помощью термоядерных взрывов.
03:00
Соболев: признателен «Спартаку», что клуб поверил в меня
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал подписание долгосрочного контракта с клубом.
03:00
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
03:00
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Мещеряков — о словах Селюка: не комментирую бред
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на высказывания известного агента Дмитрия Селюка в свой адрес.
03:00
Чен: в фигурном катании и судействе всё очень субъективно
Двукратный чемпион мира Нейтан Чен поделился размышлениями о проблемах судейства в фигурном катании.
03:00
Скончался один из старейших священников Москвы
На 88-м году жизни скончался один из старейших священнослужителей Москвы — протоиерей Николай Дятлов.
03:00
В Совфеде предложили новые меры поддержки регионов
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал предложения по поддержке региональной экономики на фоне распространения коронавируса.
03:00
РУСАДА готово приступить к послематчевым тестированиям игроков РПЛ
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово приступить к послематчевым тестированиям футболистов с возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
«Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с Соболевым
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании долгосрочного контракта с нападающим самарских «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
03:00
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
Мэрия Стерлитамака демонтировала скульптуру Александра Колчака, одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны, сообщает РИА Новости.
03:00
Тутберидзе поздравила Загитову с днём рождения
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою воспитанницу, олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днём рождения.
03:00
ЦСКА — о 15-летии победы в Кубке УЕФА: будто вчера было
Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала несколько памятных фотографий, посвящённых 15-й годовщине победы в Кубке УЕФА.
03:00
Тайсон рассказал о единственной драке в тюрьме
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о том, как единственный раз подрался во время отбывания тюремного срока.
03:00
Селюк жёстко раскритиковал председателя совета директоров «Локомотива»
Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова.
03:00
По сообщениям об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве начата проверка
Прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям СМИ об утечке данных граждан, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.
03:00
Клуб из Южной Кореи обвинили в использовании на трибунах секс-кукол
Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» извинился за размещение секс-кукол на трибунах во время матчей.
03:00
Минсельхоз поддержал упрощённый допуск ГМО-продукции в Россию
Министерство сельского хозяйства поддерживает упрощение допуска на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
03:00
Авербух: Загитова к своим 18 годам добилась очень много
Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, в день 18-летия олимпийской чемпионки Алины Загитовой поделился мыслями о её спортивных достижениях.
03:00
В Екатеринбурге в СИЗО-1 ввели карантинные меры
В ГУ ФСИН по Свердловской области заявили, что у работника СИЗО-1 в Екатеринбурге подтвердили коронавирусную инфекцию.
03:00
Музеи Москвы представили более 200 выставок онлайн
Столичные музеи открыли более 200 новых выставок на портале «Музейная Москва онлайн».
03:00
Умер актёр из «Лица со шрамом» Джино Сильва
Американский актёр Джино Сильва скончался на 73-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.
03:00
В Свердловской области предъявили обвинение сбившему двух подростков водителю
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение водителю, который сбил двух подростков на пешеходном переходе в Екатеринбурге.
03:00
Куратор российского павильона на Венецианской биеннале оценил ситуацию с коронавирусом
Куратор российского павильона на Венецианской биеннале, архитектор Ипполито Пестеллини Лапарелли прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
03:00
Врач дала рекомендации по поддержанию иммунитета на самоизоляции
Врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Елена Вартанян назвала необходимое количество сна в сутки для поддержания иммунитета в режиме самоизоляции.
03:00
Курс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей.
03:00
Загитова рассказала, как отметит своё 18-летие
Приостановившая спортивную карьеру олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как намерена отпраздновать свой день рождения.
03:00
СК рассказал о ходе проверок по фактам невыплат надбавок медикам
Как минимум в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, сообщает пресс-служба СК.
03:00
Министр спорта Великобритании рассказал о переговорах по возобновлению АПЛ
Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Доуден рассказал о ходе переговоров относительно возобновления сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.
03:00
В Армении за сутки выявили 351 случай заболевания коронавирусом
Число случаев заболевания коронавирусом в Армении выросло за сутки на 351, общее число инфицированных достигло 4823, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
03:00
В России число выздоровевших после коронавируса превысило 70 тысяч
За сутки в России после коронавируса выписаны 2836 человек, всего выздоровели 70 209, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
03:00
Тарасов: наконец-то разрешили тренироваться
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил об отъезде в расположение команды для возобновления тренировок.