Bloomberg: Италия установила ценовой потолок на продажу масок — но ей стоит почитать учебник по экономике

Итальянское правительство решило установить ценовой потолок на продажу масок, однако оно не учло одно базовое правило экономики: политика искусственного занижения цен вызывает дефицит, так как при низких ценах у производителей нет мотивов наращивать объёмы поставок, пишет Bloomberg. Тем не менее, как отмечает агентство, учитывая, что намерения Рима благие, ему стоит самостоятельно приобретать маски по рыночной цене, а затем распределять их среди населения так, как он посчитает нужным.

У студентов-экономистов обычно уходит лишь пара занятий на то, чтобы понять, почему ценовой потолок — это, как правило, плохая идея. Однако, несмотря на это итальянское правительство решило установить максимально допустимую цену на медицинские маски — и теперь ей придётся набить на этом уроке пару шишек, пишет Bloomberg.

Проблема искусственного занижения цен в том, что такая политика вызывает дефицит. Потребители хотят купить слишком много товара, в то время как у поставщиков не будет достаточной материальной мотивации для создания высокого предложения. Именно это и произошло в Италии после того, как правительство заявило, что маски должны стоить €0,5 без учёта НДС.

Фармацевты сообщают о трудностях с пополнениями складов, в то время как иностранные производители предпочитают сбывать свои товары в других местах. В самой же Италии ряд предприятий, которые перепрофилировались под производство масок, жалуются, что цена не покрывает их затраты. Несмотря на уверения правительства, что оно выдаст компенсации за разницу между стоимостью производства и конечной ценой, такие меры не решат проблему дефицита.

Намерения Рима благие, считает Bloomberg. Учёные полагают, что маски могут помочь сдержать распространение COVID-19, особенно в таких местах, где социально дистанцироваться затруднительно. Умеренная цена на этот товар — это не только справедливо по отношению к самым бедным слоям населения, но и послужит росту эффективности борьбы с коронавирусом.

Итальянское правительство поняло, что установление ценового потолка на маски должно быть элементом более широкой стратегии. Это как раз один из тех случаев, когда государство может осуществить непосредственное вмешательство.

Прежде всего, правительство должно удостовериться в наличии достаточного предложения на рынке. Затем оно может приобретать маски по рыночной стоимости и распределять их среди населения по угодной ему цене. Если властям придётся заплатить больше отпускной цены — то так тому и быть. При этом такая тактика позволила бы им определить, какие группы населения должны стоять в приоритете при распределении масок.

Италия — это далеко не единственная страна, которая установила потолок цен на маски: на такую меру пошли также Южная Корея и Тайвань. Однако оба этих правительства первым делом нарастили объёмы местного производства масок или, по крайней мере, в значительной мере централизовали распределение этого товара. В результате Тайвань может производить 17 млн масок в день при численности населения в 24 млн.

«Масочные проблемы» итальянцев ведут к широким экономическим последствиям на фоне пандемии. Компании по всему миру пытаются заручиться господдержкой, борясь за выживание в условиях упадочной экономики. С учётом такой ситуации политики могут поддаться искушению и прибегнуть к своим новообретённым полномочиям, чтобы искусственно занизить цены. Но прежде чем так делать, им было бы неплохо освоить первые две главы элементарного учебника по экономике», — подытоживает Bloomberg.